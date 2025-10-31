Agenda: actividades de Alto Rendimiento en el comienzo de noviembre

El evento contará con tres distancias:

10 km y 5 km para corredores competitivos y aficionados, con la participación de atletas de Alto Rendimiento como Gisela Tobares .

3 km participativos , abiertos a toda la comunidad.

Categoría Kids, para que los más chicos también sean parte de la jornada.

Las acreditaciones se realizarán el sábado 1 de noviembre de 10 a 15, en el ingreso a la Catedral por calle Rivadavia. La competencia se pondrá en marcha el domingo a las 8:30, con concentración desde las 8.

Maratón Club Deportivo Angaco: debut con sello local

También el domingo 2, se correrá la primera edición de la Maratón del Club Deportivo Angaco, que propone dos distancias:

12K competitivos ,

6K participativos.

La concentración será a las 8:00 y la largada a las 9:00, frente al club, por calle Aguilera. El recorrido abarcará calles Ontiveros, Bosque y Nueva España. Entre los atletas destacados se confirmó la presencia de la caucetera Paula Yacante, de Alto Rendimiento.

La entrega de dorsales será este viernes 31 de octubre, de 20 a 21:30, en la Casa de la Historia y la Cultura de Albardón.

Automovilismo: Tobías Martínez corre en Paraná

El Turismo Carretera llega este fin de semana al autódromo de Paraná, donde se disputará la 13ª fecha del campeonato 2025, tercera de la Copa de Oro. Entre los 50 inscriptos estará el sanjuanino Tobías Martínez, quien correrá con el Toyota N°107 del Rus Med Team.

La final se correrá el domingo 2, a partir de las 13:30 (25 vueltas o 50 minutos), luego de las tres series clasificatorias matutinas.

Top Race: regresa Ulises Campillay

En el Autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, se pondrá en marcha la Copa Top Race, donde regresará el piloto sanjuanino Ulises Campillay. El corredor vuelve a la categoría con el Toyota Corolla N°111 del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport.

La final será el domingo 2 de noviembre, a las 13:10, con una duración de 30 minutos más una vuelta.

Jóvenes sanjuaninos en el Prodetiro 2025

Mientras tanto, el equipo del Tiro Federal de San Juan participa en La Rioja del Campus y Encuentro Prodetiro 2025, un programa nacional destinado al desarrollo del tiro deportivo juvenil.

La delegación está integrada por Elías Tello y Lucas Furlotti (Sub 14, rifle de quebrar), Luciana Suárez (Sub 16, rifle olímpico) y Leandro Muñoz (Sub 14, pistola olímpica), bajo la dirección técnica de Lara Méndez.

El evento, que comenzó el jueves 30, finaliza este sábado 1 de noviembre.