"Activate" vuelve con equipo renovado y nuevas disciplinas

Durante la reunión se realizó la presentación del equipo de trabajo, consolidando el grupo que llevará adelante las actividades en toda la provincia. Además, se dio lectura al reglamento interno, donde quedaron establecidos los roles, tareas y lineamientos que guiarán el funcionamiento del programa.

Otro de los puntos destacados fue la actualización en materia de seguros, junto con la comunicación de una nueva modalidad de trabajo que busca optimizar la organización y el alcance de las actividades.

En cuanto a la propuesta deportiva, “Activate” amplía su oferta incorporando disciplinas urbanas como running, calistenia, parkour y quadskate, que se suman a las ya tradicionales como zumba, funcional, yoga y pilates. Esta ampliación apunta a diversificar las opciones y captar el interés de nuevos participantes.

Asimismo, se conformó una comisión de trabajo destinada a la planificación de futuros eventos, entre ellos el ya proyectado “Activate modo invierno”, que buscará mantener la actividad física durante la temporada más fría del año.

Cabe destacar que el programa “Activate” está destinado a personas de entre 18 y 90 años, promoviendo la inclusión, el bienestar y la vida saludable a través del deporte en toda la comunidad. En los próximos días se tendrá más información sobre el inicio de las actividades.