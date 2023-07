Atenas y Marquesado no se sacaron ventaja e igualaron 0 a 0 en La Rinconada.

La fecha continuará este domingo a las 16 con: Rivadavia vs. Aberastain, Villa Obrera vs. Desamparados y Juv. Zondina vs. San Lorenzo. El miércoles, también a las 16, se medirán Carpintería vs. Peñarol. Los partidos de Del Bono vs. Trinidad y San Martín vs. Recabarren se jugarán en agosto.