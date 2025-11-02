Un ataque ruso con drones y misiles sobre Ucrania mató a 6 personas

La Fiscalía General del Estado informó a través de su canal de Telegram que las víctimas mortales se registraron, principalmente, en las regiones de Dnipropetrovsk y Odesa. En la localidad de Pishchanski (región de Dnipropetrovsk), un misil y un dron impactaron contra una infraestructura civil durante la noche del sábado.

Siete edificios residenciales quedaron dañados y la tienda fue destruida en el ataque nocturno. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania explicó que los bomberos continuaban combatiendo el fuego, mientras las autoridades estaban recabando información sobre las consecuencias de la ofensiva rusa.

Las fuerzas rusas llevaron a cabo 753 ataques en 18 localidades de la región de Zaporizhzhia, según el reporte reciente de las autoridades ucranianas. Se registraron 496 ataques de drones de diversos tipos (principalmente FPV) contra y siete bombardeos con lanzacohetes múltiples (MLRS) alcanzaron Zaporizhzhia y otras localidades cercanas del óblast.

La ofensiva, se sumaron 242 ataques de artillería sobre la región y, en total, hubo 37 reportes de daños a viviendas, instalaciones de infraestructura y vehículos en las zonas afectadas.

Según la información difundida por el Kremlin, un bombardeo con drones ucranianos causó daños severos en el puerto de Tuapse, en la región rusa de Krasnodar, y generó incendios. El contraataque afectó instalaciones petroleras y un buque cisterna.

Según un comunicado de la administración regional, uno de los drones impactó directamente en la infraestructura portuaria, provocando un incendio tras el impacto. Los fragmentos del vehículo no tripulado dañaron un buque cisterna y una terminal petrolera; la cubierta del barco sufrió daños y la tripulación fue evacuada, según reportó la agencia Interfax.

El fuego alcanzó varios edificios del área portuaria y causó rotura de cristales en la estación de tren cercana.

Los servicios de inteligencia de Ucrania reivindicaron este sábado un ataque que, según sus reportes, dejó fuera de servicio el viernes el oleoducto circular que rodea la región de Moscú.

La Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa (GUR) difundió en redes sociales un video con la explosión y afirmó que los “tres hilos” de una “importante instalación militar” rusa fueron destruidos.

“El 31 de octubre de 2025, como resultado de una operación especial del Ministerio de Defensa ucraniano, fue inutilizado el oleoducto circular que abastece de recursos al Ejército ocupador ruso para sostener su campaña contra el pueblo ucraniano”, indicó el organismo.

El ataque, descrito como “exitoso”, alcanzó una infraestructura en el distrito de Ramenskoye, región de Moscú, según la información proporcionada por la inteligencia ucraniana.

“La red antidrones y la protección de las instalaciones enemigas por medio de guardias paramilitares no sirvieron de ayuda: los tres hilos, a través de los cuales el agresor transportaba gasolina, diésel y combustible de avión, explotaron de forma simultánea”, agregó la GUR.