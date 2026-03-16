Trump tensó la relación con Cuba: "Sería un honor tomar la isla"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de la crisis energética y las crecientes tensiones entre Washington y La Habana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sería “un gran honor” para él “tomar Cuba”, en medio de la escalada de tensiones con la isla y en un contexto de grave crisis energética que atraviesa el país caribeño. La declaración fue realizada ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, expresó el mandatario estadounidense durante un intercambio con la prensa. Ante las preguntas sobre si se trataba de una estrategia similar a la aplicada en otros países, Trump evitó dar detalles, aunque insistió en que la isla atraviesa una profunda debilidad económica.
Consultado nuevamente por el significado de su frase, el presidente aclaró que se refería a la posibilidad de “liberarla o tomarla”. Incluso fue más allá al señalar: “Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad”.
Durante su exposición, Trump calificó a Cuba como “una nación fallida”, al remarcar la falta de recursos energéticos y económicos. “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”, sostuvo, al describir la situación actual del país caribeño.
Las declaraciones se producen en medio de una grave crisis energética en la isla, que este mismo lunes sufrió un apagón generalizado tras el colapso del sistema eléctrico nacional. La escasez de combustible y los problemas estructurales del sistema energético agravaron aún más la situación económica y social que atraviesa el país.
El conflicto se da además en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. En los últimos meses, la administración estadounidense endureció las sanciones y anunció medidas para impedir que terceros países suministren petróleo a Cuba, lo que profundizó la escasez energética en la isla.
A pesar del tono duro de sus declaraciones, Trump también destacó que Cuba es “una isla hermosa” con “gran gente” y recordó el éxito de muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos y lograron prosperar económicamente.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llevan décadas marcadas por el embargo económico, sanciones y fuertes tensiones políticas desde la revolución de 1959. En los últimos meses, el deterioro de la situación energética y económica volvió a colocar a la isla en el centro del debate internacional sobre la política de Washington hacia La Habana.