Trump tensó la relación con Cuba: "Sería un honor tomar la isla"

Durante su exposición, Trump calificó a Cuba como “una nación fallida”, al remarcar la falta de recursos energéticos y económicos. “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada”, sostuvo, al describir la situación actual del país caribeño.

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Las declaraciones se producen en medio de una grave crisis energética en la isla, que este mismo lunes sufrió un apagón generalizado tras el colapso del sistema eléctrico nacional. La escasez de combustible y los problemas estructurales del sistema energético agravaron aún más la situación económica y social que atraviesa el país.

El conflicto se da además en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. En los últimos meses, la administración estadounidense endureció las sanciones y anunció medidas para impedir que terceros países suministren petróleo a Cuba, lo que profundizó la escasez energética en la isla.

A pesar del tono duro de sus declaraciones, Trump también destacó que Cuba es “una isla hermosa” con “gran gente” y recordó el éxito de muchos cubanos que emigraron a Estados Unidos y lograron prosperar económicamente.

Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llevan décadas marcadas por el embargo económico, sanciones y fuertes tensiones políticas desde la revolución de 1959. En los últimos meses, el deterioro de la situación energética y económica volvió a colocar a la isla en el centro del debate internacional sobre la política de Washington hacia La Habana.