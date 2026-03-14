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Trump advirtió que otros países enviarán buques al estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que ese paso, ahora cerrado por los iraníes, “pronto estará libre y a salvo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó este sábado que "muchos países" afectados por el cierre del estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra para mantener la zona "libre y a salvo", en medio del conflicto con Irán, que ya lleva dos semanas.

De esta manera, Trump salió al cruce de un anuncio del nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei, quien había ratificado la intención de su país de mantener cerrado ese paso, la única salida al mar abierto para el crudo del Golfo.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario estadounidense indicó que las fuerzas de su país "destruyeron el 100 por ciento de la capacidad militar de Irán, pero es fácil para ellos enviar un dron, o dos, poner minas o lanzar misiles de corto alcance. No importa cuan derrotados sean".

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En ese sentido, remarcó que “con un poco de suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países enviarán navíos para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación completamente descabezada”.

"En tanto, Estados Unidos seguirá bombardeando el infierno de la costa y continuará disparando contra objetivos iraníes. De una manera, o de otra, el estrecho de Ormuz pronto estará libre y a salvo", concluyó.

Poco después, y según supo la agencia Noticias Argentinas, Trump siguió posteando y destacó que Estados Unidos "tiene una misión y objetivos claros", y añadió que "la capacidad misilística de Irán está funcionalmente destruida. Su marina de guerra es ineficaz y tenemos un dominio aéreo total sobre Irán".

En la noche del viernes, las fuerzas estadounidenses habían atacado la isla de Kharg, ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país asiático, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años ’80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo.

FUENTE: Noticias Argentinas

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