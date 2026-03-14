Trump advirtió que otros países enviarán buques al estrecho de Ormuz

En ese sentido, remarcó que “con un poco de suerte, China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros países enviarán navíos para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza de una nación completamente descabezada”.

"En tanto, Estados Unidos seguirá bombardeando el infierno de la costa y continuará disparando contra objetivos iraníes. De una manera, o de otra, el estrecho de Ormuz pronto estará libre y a salvo", concluyó.

Poco después, y según supo la agencia Noticias Argentinas, Trump siguió posteando y destacó que Estados Unidos "tiene una misión y objetivos claros", y añadió que "la capacidad misilística de Irán está funcionalmente destruida. Su marina de guerra es ineficaz y tenemos un dominio aéreo total sobre Irán".

En la noche del viernes, las fuerzas estadounidenses habían atacado la isla de Kharg, ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país asiático, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años ’80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo.