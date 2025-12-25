Milei planifica una "cumbre de derecha" con presidentes de la región para el 2026

Según supo saber un medio nacional de una importante fuente con acceso al despacho presidencial, el mandatario madura la idea -hasta ahora incipiente- de dar forma a un evento que convoque a los máximos exponentes defensores de la libertad de la región para avanzar en la consolidación de una alianza estratégica que oficie de contrapeso a los gobiernos populistas.

Desde el desembarco del libertario en el sillón de Rivadavia, los triunfos de candidatos de coincidencias ideológicas esperanzan a la Casa Rosada en el objetivo de juntar aliados para amplificar el discurso en defensa de la propiedad privada que permita neutralizar la influencia del populismo en la región tan fuertemente cuestionado.