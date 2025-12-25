"
Milei planifica una "cumbre de derecha" con presidentes de la región para el 2026

El mandatario se esperanza con la idea de coordinar un encuentro que nuclee a los exponentes aliados. La articulación global y el alineamiento con Estados Unidos que anticipa el Gobierno

Uno de los objetivos que el presidente Javier Milei tiene en mente para el 2026 es convocar a una cumbre que nuclee a las expresiones de derecha a nivel regional y que se muestran en sintonía con el alineamiento estratégico que mantiene el país con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, el principal aliado de la administración libertaria.

Según supo saber un medio nacional de una importante fuente con acceso al despacho presidencial, el mandatario madura la idea -hasta ahora incipiente- de dar forma a un evento que convoque a los máximos exponentes defensores de la libertad de la región para avanzar en la consolidación de una alianza estratégica que oficie de contrapeso a los gobiernos populistas.

Desde el desembarco del libertario en el sillón de Rivadavia, los triunfos de candidatos de coincidencias ideológicas esperanzan a la Casa Rosada en el objetivo de juntar aliados para amplificar el discurso en defensa de la propiedad privada que permita neutralizar la influencia del populismo en la región tan fuertemente cuestionado.

Aún sin fecha y con la Argentina con deseos de oficiar de sede, en la administración libertaria anticipan que intensificarán los esfuerzos para concretar las voluntades del mandatario de reunir a José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay). También podría formar parte del intercambio el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de aceitado vínculo con el libertario, y el peruano José Jeri.

Con varios de los mencionados, el mandatario logró sellar encuentros bilaterales para acercar posiciones y potenciar el vínculo, y protagonizó algunas visitas en los últimos meses con la intención de consolidarse como el exponen del bloque conservador.

