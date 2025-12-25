Uno de los objetivos que el presidente Javier Milei tiene en mente para el 2026 es convocar a una cumbre que nuclee a las expresiones de derecha a nivel regional y que se muestran en sintonía con el alineamiento estratégico que mantiene el país con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, el principal aliado de la administración libertaria.
Milei planifica una "cumbre de derecha" con presidentes de la región para el 2026
El mandatario se esperanza con la idea de coordinar un encuentro que nuclee a los exponentes aliados. La articulación global y el alineamiento con Estados Unidos que anticipa el Gobierno