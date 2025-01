Pepe Mujica se despidió ante el avance de su cáncer: "Me estoy muriendo"

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué!", expresó durante un fragmento del reportaje.

En un tono de despedida, el exmandatario confesó que su mayor deseo en este momento es poder dedicarse a trabajar en su chacra mientras su salud se lo permita, y se despidió.

"Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos", expresó.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, agregó al cierre de la nota.

La salud de José "Pepe" Mujica y su cáncer en el esófago

"Mientras pueda, seguiré militando", dijo José "Pepe" Mujica meses atrás y sorprendió a todo Uruguay al anunciar en una conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago.

Por entonces, Mujica contó fue acompañado por su esposa, Lucía Topolansky, a realizarse un control de salud. Pero cuando los médicos tuvieron todos los resultados, le informaron sobre la delicada enfermedad que padece.

"En mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre, y veremos lo que pasa. Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir", señaló ante los medios.

Pero también reveló que someterse a sesiones de quimioterapia es muy complejo debido a su avanzada edad y a que, desde hace 20 años, padece una enfermedad inmunológica que le afecta el funcionamiento de sus riñones.

"Es algo obviamente comprometido", dijo Mujica quien además remarcó que por esa enfermedad de base es aún más difícil el tratamiento. "Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celulares, cómo sigue esta historia", contó el exmandatario.