Evo Morales dio positivo en COVID-19, pero está estable

"De acuerdo a los análisis de laboratorio practicado al expresidente Evo Morales Ayma, se le detectó Covid-19", dice la nota, divulgada por la radio cochabambina Kawsachun Coca, perteneciente al sindicato cocalero de donde surgió como dirigente el exmandatario.

"Actualmente se encuentra estable y está recibiendo el tratamiento y la atención médica que el caso aconseja; se agradece al pueblo boliviano por las expresiones de preocupación y solidaridad", agrega el breve texto, reproducido por los diarios El Deber, Los Tiempos y Página Siete, entre otros medios bolivianos.

Más temprano, Morales negó que hubiera contraído la enfermedad: "No, es un error, no sé de dónde inventan, a veces me matan, de todo habla la derecha; solo tuve un problema de tos, nada más", dijo, según las radios Erbol y Fides y los periódicos mencionados.

El gobierno de Bolivia reportó el lunes el contagio del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, el tercer miembro del gabinete del presidente Luis Arce en contraer Covid-19.

Montaño se sumó a los casos de los titulares de Defensa, Edmundo Novillo, y de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta.

El contagio de Novillo fue anunciado hace más de tres semanas, mientras que el de Mayta el pasado 4 de enero.

Bolivia sumaba desde el comienzo de la pandemia 175.288 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 27.064 se encontraban activos y 9.415 causaron la muerte de los pacientes, según el último balance del Ministerio de Salud.