Estados Unidos autorizó el envío de armas a Ucrania

Joe Biden dijo que tener movilizados a 100.000 soldados rusos sobre la frontera con Ucrania son una clara indicación de una invasión. Pero cuando un periodista le pidió mayor precisión, Biden dudó, no encontró las palabras exactas hasta que finalmente dijo: "Una cosa es si se trata de una incursión menor y terminamos teniendo que discutir sobre qué hacer y qué no hacer". Allí dejó atónitos a mas de uno. No solo en los Estados Unidos, También en Ucrania.