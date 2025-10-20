Argentina y Estados Unidos firmaron el swap por US$20.000 millones

image

El texto subraya que la iniciativa forma parte de una estrategia integral para reforzar la política monetaria argentina y potenciar la capacidad del Banco Central para responder ante posibles episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales.

Horas antes del anuncio, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump se refirió a la situación económica argentina con una declaración polémica: “Argentina está peleando por su vida, se está muriendo. Si Milei fracasa, toda la región vuelve a la izquierda y China gana”. Además, elogió la gestión de Milei afirmando: “Está haciendo cosas difíciles, está recortando, está peleando, está intentando salvar a su país y vamos a ayudarlo porque es de los nuestros”.

Un anuncio para calmar las expectativas

La confirmación del acuerdo llegó una semana después de la reunión bilateral del presidente Javier Milei con su par norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca. Allí, el republicano reiteró su apoyo total al libertario, pero aclaró que la buena voluntad de Washington dependía del éxito electoral de La Libertad Avanza en las elecciones.

La advertencia desató una estampida en los mercados, que entendieron que un posible traspié en las legislativas del domingo podría significar un quiebre en el acuerdo, algo que el Gobierno rápidamente salió a desmentir. Sin embargo, el hecho de que no se produjeran anuncios durante el paso de Milei por el Salón Oval no ayudó a calmar las expectativas.

Finalmente, el anuncio llegó este lunes, y si bien no se comunicaron los detalles del acuerdo, podría brindarle un poco de oxígeno al Gobierno antes de la apertura de la rueda cambiaria de cara a la recta final de la campaña. Una señal un tanto más optimista que la que horas antes había dado el propio Donald Trump, cuando decidió justificar su ayuda a la Argentina con un diagnóstico poco alentador.