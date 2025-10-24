Instagram sumó una función para crear historias con IA: cómo activarla

Según Engadget, las nuevas opciones de IA para las Historias se encuentran en un nuevo menú denominado “Meta AI Restyle”, cuyo nombre hace referencia a la capacidad de la función para rediseñar las imágenes y clips. “Funciona de forma muy similar a las herramientas de edición de imágenes basadas en IA, permitiendo hacer cosas como eliminar objetos dispersos del fondo de las fotos o cambiar la vestimenta de una persona”, observa la fuente.

Por lo demás, igual que otras IAs Generativas, es posible dar rienda suelta a la imaginación y a la creatividad para crear contenido que no está atado a las lógicas del mundo real. Por ejemplo, tal como vemos en la siguiente foto hecha con Meta AI, podemos pedirle una imagen que muestre a un elefante paseándose con una patineta por la superficie de la Luna.

También hay una serie de efectos preestablecidos para cambiar el estilo de una imagen, por ejemplo “acuarela”, “animé” y “8 bits”.

Cabe recordar que el chatbot de Meta ya ofrecía opciones para crear contenido y editarlo, pero estas funciones se limitaban a los chats con el asistente. El agregado a la sección de Stories en Instagram expande el alcance de esa herramienta.

Además, coincide con un informe reciente que dio cuenta de la llegada de funciones similares para los Estados de WhatsApp, que son análogos a las Historias de Instagram. Un detalle: ambos servicios digitales son propiedad de la misma compañía, Meta.