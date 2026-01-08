Confirmaron la liberación de al menos 5 presos españoles en Venezuela

En el mismo centro penitenciario de Guatire, en las inmediaciones de Caracas, estaban recluidos también el marinero y periodista canario Miguel Moreno Dapena, de 34 años, y el valenciano Ernesto Gorbe Cardona, de 52, que figuran igualmente entre los liberados confirmados. Moreno Dapena fue arrestado en junio del año pasado tras la captura del buque cazatesoros N35, del que era tripulante, en aguas en litigio entre Guyana y Venezuela, mientras que el caso de Gorbe Cardona había sido objeto de seguimiento consular por parte de España sin que se hubieran hecho públicos los detalles de su acusación.

A este grupo se suma la activista y abogada Rocío San Miguel, que ha sido liberada en las últimas horas tras permanecer detenida desde febrero de 2024 en el Helicoide, la sede de la policía política del chavismo. Su encarcelamiento había generado una amplia movilización internacional y era considerado uno de los casos más emblemáticos entre los presos con nacionalidad española o doble nacionalidad.

El anuncio del chavismo

La liberación de los presos fue anunciada oficialmente este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez. En una comparecencia pública desde el Parlamento chavista, Rodríguez aseguró que las excarcelaciones son un “gesto de paz” impulsado por las instituciones del Estado.

“Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras y los procesos de excarcelación ocurren desde este mismo momento”, afirmó Rodríguez, quien evitó concretar cuántos presos se beneficiarán del proceso o cuánto tiempo se prolongará.

El dirigente chavista insistió en que se trata de una iniciativa unilateral, no pactada con ninguna otra parte, y enmarcada en la voluntad del nuevo Ejecutivo de avanzar hacia la convivencia nacional tras semanas de máxima tensión política.

Las mediaciones

Durante su intervención, Jorge Rodríguez agradeció expresamente la labor de mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, así como la del presidente brasileño Lula da Silva y la del Gobierno de Catar. Según el presidente de la Asamblea Nacional, estos actores internacionales han “sumado capacidades” para favorecer un clima de diálogo y convivencia.

Organizaciones de derechos humanos estiman que el régimen venezolano mantiene todavía en prisión a más de 800 presos políticos, muchos de ellos sin condena firme ni garantías procesales. La ONG Foro Penal ha señalado que está verificando cada una de las liberaciones anunciadas y que ya tiene constancia de “algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”.

El anuncio de las excarcelaciones llega apenas cinco días después de la operación militar lanzada por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a territorio estadounidense para ser juzgado por diversos delitos, un contexto que ha acelerado los movimientos internos del chavismo y ha intensificado la presión internacional sobre Caracas.