Al menos dos muertos tras la caída de misiles en Polonia

Rápidamente se dirigieron al lugar de los hechos la policía, la fiscalía y el ejército, sin embargo, las autoridades evitaron brindar información sobre el origen de los misiles.

El cuerpo de bomberos de la provincia de Lublin confirmó previamente que se escucharon explosiones en la localidad de Przewodów. El portavoz de la Jefatura de Distrito del Servicio Estatal de Bomberos en Hrubieszów, capitán Marcin Lebiedowicz, aseguró a la emisora local que “las razones de este evento no se conocen en este momento”.

“Recibimos una notificación de una explosión en el patio de secado. De hecho, nada más llegar, confirmamos que algo así sucedió. Dos personas murieron en el lugar. Por el momento estamos asegurando la escena e iluminando el área de la acción”, concluyó el militar polaco.

Debido a la situación de crisis en la guerra entre Rusia y Ucrania, el Primer Ministro polaco, en consulta con el Presidente, convocó una reunión en la Oficina de Seguridad Nacional.

Los medios locales denunciaron que los misiles serían de origen ruso y tenían como destino el oeste de Ucrania, no obstante, el portavoz del gobierno polaco, Piotr Müller, hizo un “llamado a no publicar información no confirmada”.