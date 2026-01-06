Videos que registran disparos y drones en Caracas

Las redes sociales se hicieron eco de la crisis venezolana y por allí se difundieron los primeros videos que exponen el estado de conmoción que sacude al país tras la caída de Maduro y el peligro que corre la población civil.

En uno de los videos, se puede ver a personas correr mientras por detrás un grupo de personas los persiguen con armas de guerra. "Mirá lo que está sonando", dice una vecina de Miraflores, autora de las imágenes.

En una segunda filmación, también se pudieron apreciar drones sobrevolar el cielo venezolano. Una ráfaga de estruendos se escucha de fondo mientras puntos rojos se mueven por el cielo.

Una de las hipótesis que circulan a altas horas de esta noche es que los disparos provendrían de milicias urbanas que divisaron a los drones en la ciudad de Caracas y comenzaron a repeler un supuesto ataque.