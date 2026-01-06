Una serie de videos grabados por ciudadanos de Venezuela registraron esta noche disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en la ciudad de Caracas, donde milicias urbanas comenzaron a ocupar las calles tras la caída de Nicolás Maduro y en medio de la declaración del Estado de Conmoción Exterior del país caribeño.
Videos que registran disparos y drones en Caracas
Videos difundidos en redes sociales muestran detonaciones, personas corriendo y presencia de milicias urbanas cerca de la sede del Gobierno en Caracas