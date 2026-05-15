Crece el interés global por Los Azules, el megayacimiento de cobre

Desde la compañía evitaron realizar comentarios oficiales sobre la operación.

El proyecto sanjuanino ganó relevancia internacional en los últimos años debido a la escasez de nuevos descubrimientos de cobre de clase mundial. La iniciativa apunta a producir cátodos de cobre y convertirse en uno de los grandes proveedores globales del metal rojo para industrias vinculadas a la infraestructura eléctrica, almacenamiento energético y digitalización.

Michael Meding, managing director de McEwen Copper, confirmó que existen conversaciones activas con Nuton y Rio Tinto para profundizar el desarrollo del proyecto. “Estamos obviamente conversando con nuestro socio Nuton porque su tecnología tiene mucho sentido”, afirmó el ejecutivo. Además, sostuvo que Rio Tinto mantiene actualmente una estrategia enfocada en expandir su cartera global de cobre.

“Ahora que Rio Tinto está construyendo su pipeline de cobre, básicamente tienen el mandato de agregar cobre a su perfil de producción”, explicó Meding.

El estudio de factibilidad presentado en octubre de 2025 estimó para Los Azules un valor presente neto después de impuestos de US$2.900 millones. El informe además proyecta una producción promedio de 204.800 toneladas anuales de cobre cátodo durante los primeros cinco años de operación, con inicio previsto hacia 2030.

Para concretar el desarrollo total del emprendimiento, la empresa calcula una inversión inicial cercana a los US$4.000 millones.

Otro actor de peso dentro del proyecto es Stellantis, que posee un 18,3% de participación en McEwen Copper tras invertir aproximadamente US$275 millones. La automotriz busca garantizar el abastecimiento de materias primas críticas para la fabricación de baterías y vehículos eléctricos.

El creciente interés de Rio Tinto por Los Azules refleja la importancia estratégica que el cobre adquirió dentro del mercado global. La expansión de redes eléctricas, energías renovables, inteligencia artificial e infraestructura digital está impulsando una demanda récord por el metal, considerado esencial para la economía del futuro.