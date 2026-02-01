El Inter Miami sigue con su gira de pretemporada por Sudamérica, y esta vez derrotó 2-1 a Atlético Nacional en Colombia. Lionel Messi jugó 76 minutos y Javier Mascherano se expresó en diálogo con la prensa sobre el capitán de la Selección argentina.
La contundente respuesta de Mascherano cuando le preguntaron si Messi jugará el Mundial
El DT de Inter Miami dialogó con la prensa luego del amistoso ante Atlético Nacional en Colombia y expresó su opinión sobre la participación del “10″ en el Mundial 2026.