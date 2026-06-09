La adjudicación del campamento Batidero a un consorcio chino genera repercusión nacional

La obra contempla la fabricación, traslado e instalación de una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros que participarán en el desarrollo de los proyectos que impulsa Vicuña, la sociedad conformada por Lundin Mining y BHP en la cordillera sanjuanina.

Según informó la compañía, el proyecto permitirá incorporar 2.500 nuevas camas al campamento Batidero, una infraestructura considerada estratégica para el crecimiento de las operaciones mineras en la provincia.

Una licitación millonaria

La propuesta ganadora compitió con una oferta presentada por la empresa argentina Modular Homes, que alcanzaba los 70 millones de dólares.

Desde Vicuña explicaron que la adjudicación se definió tras una evaluación integral de distintos factores técnicos y económicos.

"La propuesta seleccionada fue la que mejor respondió a los requerimientos técnicos, de ejecución, seguridad, plazo y costo definidos para una infraestructura de esta escala y complejidad", señalaron desde la empresa.

Asimismo, destacaron que dentro de sus procesos de contratación promueven la participación de proveedores y trabajadores locales siempre que existan capacidades competitivas para ello.

En ese sentido, indicaron que más del 95% de los trabajadores de la compañía son argentinos y que aproximadamente el 73% de los empleados directos provienen de San Juan.

Cuestionamientos al proceso

La adjudicación, sin embargo, no estuvo exenta de cuestionamientos.

De acuerdo con fuentes vinculadas al proceso citadas por medios nacionales, la empresa Fluor, responsable de la gerencia del proyecto, habría recomendado la contratación de Modular Homes debido a una valoración técnica superior de su propuesta.

Además, algunas voces críticas señalaron que la empresa argentina no habría contado con una instancia posterior para mejorar su oferta económica antes de la decisión final.

Frente a esos planteos, desde Vicuña rechazaron las observaciones y defendieron la transparencia del procedimiento.

Según explicaron, la licitación se desarrolló bajo un esquema competitivo e interactivo que permitió a los participantes mejorar progresivamente sus propuestas técnicas y comerciales.

"Los consorcios participantes debían presentar sus propuestas técnicas e ir mejorándolas según requerimiento, hasta llegar a la Mejor Oferta Final", aseguraron desde la compañía.

Cómo será el proyecto

De acuerdo con la información difundida, PowerChina tendrá a su cargo la gestión integral del proyecto bajo la modalidad EPC (Ingeniería, Compras y Construcción), mientras que Beijing Chengdong será responsable de la fabricación de los módulos habitacionales en China.

Por su parte, RAFA S.A. ejecutará las tareas de movimiento de suelos, fundaciones, montaje e instalaciones en territorio argentino.

La adjudicación reavivó el debate sobre el rol de los proveedores nacionales en los grandes proyectos mineros y la participación de empresas extranjeras en obras estratégicas para el desarrollo del sector, una discusión que cobra especial relevancia en una provincia donde la minería se perfila como uno de los principales motores económicos para los próximos años.