La comunidad educativa de Jáchal se encuentra en estado de alerta tras el hallazgo de mensajes que advertían sobre presuntos tiroteos en dos establecimientos secundarios. El primer episodio se detectó este martes 21 de abril en la EPET N° 1, donde una inscripción en una pizarra rezaba: “Tiroteo 21-04 Falten”. Horas más tarde, un mensaje similar fue encontrado en los sanitarios de la escuela de Nivel Medio de Pampa Vieja, en Otra Banda, fijando como fecha el 23 de abril.
Jáchal: investigan amenazas de tiroteo en dos escuelas secundarias
Los mensajes aparecieron en la EPET N° 1 y en la escuela de Pampa Vieja. Intervienen la Comisaría 21 y la Justicia local.