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Jáchal: investigan amenazas de tiroteo en dos escuelas secundarias

Los mensajes aparecieron en la EPET N° 1 y en la escuela de Pampa Vieja. Intervienen la Comisaría 21 y la Justicia local.

La comunidad educativa de Jáchal se encuentra en estado de alerta tras el hallazgo de mensajes que advertían sobre presuntos tiroteos en dos establecimientos secundarios. El primer episodio se detectó este martes 21 de abril en la EPET N° 1, donde una inscripción en una pizarra rezaba: “Tiroteo 21-04 Falten”. Horas más tarde, un mensaje similar fue encontrado en los sanitarios de la escuela de Nivel Medio de Pampa Vieja, en Otra Banda, fijando como fecha el 23 de abril.

Intervención judicial y policial

Ante la gravedad de los escritos, se activaron los protocolos de seguridad con la participación de:

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  • Personal de la Comisaría 21.

  • Segunda Circunscripción Judicial, bajo las directivas del juez Dr. Eduardo Vega.

Aunque las autoridades evalúan los hechos como posibles bromas de mal gusto, se han iniciado las actuaciones legales correspondientes para identificar a los responsables.

Situación escolar

Pese al clima de tensión generado, las autoridades determinaron no suspender las clases. La actividad escolar continúa con normalidad en ambas instituciones, reforzando la vigilancia y el seguimiento de la situación para llevar tranquilidad a los padres y alumnos.

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