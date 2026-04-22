Jáchal: investigan amenazas de tiroteo en dos escuelas secundarias

Personal de la Comisaría 21.

Segunda Circunscripción Judicial, bajo las directivas del juez Dr. Eduardo Vega.

Aunque las autoridades evalúan los hechos como posibles bromas de mal gusto, se han iniciado las actuaciones legales correspondientes para identificar a los responsables.

Situación escolar

Pese al clima de tensión generado, las autoridades determinaron no suspender las clases. La actividad escolar continúa con normalidad en ambas instituciones, reforzando la vigilancia y el seguimiento de la situación para llevar tranquilidad a los padres y alumnos.