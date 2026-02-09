Sospechas, presión y salida: Reidel dejó Nucleoeléctrica y ya tiene reemplazo

image

Desde el Gobierno presentaron el cambio como parte de un proceso de “reorganización” de la empresa, en el marco del plan de privatización parcial que comenzó a fines de septiembre.

Quién es el nuevo presidente

En lugar de Reidel asumirá Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y ex titular de Dioxitek. Tiene más de 20 años de trayectoria en el sector y participó en proyectos clave como Atucha II y el reactor RA-10.

Lo acompañará como vicepresidente Martín Porro, actual titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con casi tres décadas de experiencia en el área.

En el nuevo Directorio seguirá Diego Chaher, hombre cercano al entorno presidencial, y se sumarán Diego Garde y Javier Grinspun, en un esquema pensado para avanzar con la transformación de la empresa.

Un final marcado por las sospechas

Entre marzo de 2024 y julio de 2025, Reidel también fue jefe del consejo de asesores económicos ad honorem de Milei. Su figura creció con la llegada del nuevo gobierno, pero terminó debilitándose con las denuncias internas.

Por ahora, la investigación sigue su curso y no hubo definiciones judiciales. Mientras tanto, el Ejecutivo busca dar vuelta la página y mostrar orden en una de las áreas más sensibles del Estado.

La pregunta que queda abierta es si el recambio alcanzará para despejar las dudas o si el escándalo seguirá sumando capítulos.