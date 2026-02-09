Sospechas, presión y salida: Reidel dejó Nucleoeléctrica y ya tiene reemplazo
El presidente de Nucleoeléctrica dejó su cargo tras quedar bajo la lupa por presuntas irregularidades. El Gobierno movió rápido y ya definió a su reemplazante.
La conducción de Nucleoeléctrica Argentina volvió a quedar en el centro de la escena. Este lunes, Demian Reidel presentó su renuncia a la presidencia de la empresa estatal, apenas días después de que una investigación lo pusiera bajo la lupa por sospechas de corrupción.
La salida se dio en medio de un fuerte ruido interno, luego de que dos gerentes designados durante su gestión fueran apartados por presuntos sobreprecios en una licitación vinculada al servicio de limpieza. Ese episodio encendió las alarmas dentro del oficialismo y aceleró el recambio.
Reidel estaba al frente de la compañía desde abril de 2025 y mantenía una relación cercana con el presidente Javier Milei, a quien asesoró durante más de un año en temas económicos. Sin embargo, el desgaste político y las sospechas terminaron empujándolo fuera del cargo.
Desde el Gobierno presentaron el cambio como parte de un proceso de “reorganización” de la empresa, en el marco del plan de privatización parcial que comenzó a fines de septiembre.
Quién es el nuevo presidente
En lugar de Reidel asumirá Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y ex titular de Dioxitek. Tiene más de 20 años de trayectoria en el sector y participó en proyectos clave como Atucha II y el reactor RA-10.
Lo acompañará como vicepresidente Martín Porro, actual titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con casi tres décadas de experiencia en el área.
En el nuevo Directorio seguirá Diego Chaher, hombre cercano al entorno presidencial, y se sumarán Diego Garde y Javier Grinspun, en un esquema pensado para avanzar con la transformación de la empresa.
Un final marcado por las sospechas
Entre marzo de 2024 y julio de 2025, Reidel también fue jefe del consejo de asesores económicos ad honorem de Milei. Su figura creció con la llegada del nuevo gobierno, pero terminó debilitándose con las denuncias internas.
Por ahora, la investigación sigue su curso y no hubo definiciones judiciales. Mientras tanto, el Ejecutivo busca dar vuelta la página y mostrar orden en una de las áreas más sensibles del Estado.
La pregunta que queda abierta es si el recambio alcanzará para despejar las dudas o si el escándalo seguirá sumando capítulos.