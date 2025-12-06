Santilli comparó las "llamas metralletas" con la llegada de los aviones F-16

image

Durante su discurso, el Presidente sostuvo que las administraciones anteriores dejaron a la Argentina “pobre, indefensa y sin poder disuasorio”, y cuestionó que la noción de soberanía haya sido “vacía” en gestiones previas. Junto a su hermana, Karina Milei, incluso subió a la cabina de uno de los aviones en una puesta en escena que buscó consolidar el mensaje oficialista.

Desde la oposición no tardaron en responder. El exministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que “no es soberanía comprar aviones cuya capacidad disuasoria no puede utilizarse en el Atlántico Sur frente a la ocupación británica en Malvinas”, y advirtió que la operación implica costos elevados de mantenimiento para los próximos años.

El origen del viral de las “llamas metralletas”

La mención de Santilli volvió a instalar un episodio que se generó en septiembre de 2020, cuando el entonces gobernador de Jujuy Gerardo Morales anunció la entrega de 20 llamas al Ejército Argentino para apoyar al Grupo de Artillería 5 en operativos de montaña. Los animales, provenientes del departamento de Yavi, se utilizaron como apoyo logístico para transportar cargas, equipos y herramientas en zonas donde los vehículos suelen quedar inutilizados por la altura y las condiciones geográficas.

Durante la presentación oficial, una de las llamas apareció con un arnés que incluía, de manera demostrativa, un fusil como parte de la exhibición del material que podían trasladar. Esa imagen se viralizó rápidamente y dio origen al meme de las “llamas metralletas”, que regresó al debate público en los últimos días tras el mensaje del ministro del Interior.

En aquel momento, el coronel Mariano Castelli, comandante de la Quinta Brigada de Montaña, había explicado que “solo quien es montañés sabe el desgaste que significa llevar un kilo de más en la mochila”, en referencia a la utilidad de los animales en terrenos extremos.

La reaparición del tema en pleno despliegue de los nuevos F-16 terminó de alimentar la discusión política alrededor de la defensa y la noción de soberanía, un concepto que el Gobierno busca resignificar y que la oposición continúa disputando.