El oficialismo santiagueño volvió a demostrar su fortaleza en las urnas. Con una participación electoral del 72,6%, muy por encima del promedio nacional, el Frente Cívico logró una victoria contundente en todos los niveles. Elías Suárez, jefe de Gabinete y hombre de confianza de Gerardo Zamora, fue electo gobernador con el 70% de los votos, consolidando la continuidad del proyecto político que gobierna la provincia desde hace dos décadas.
Santiago del Estero eligió nuevo gobernador con una victoria aplastante
El Justicialismo local quedó primero por amplia mayoría, sin embargo, La Libertad Avanza quedó tercera en los comicios.