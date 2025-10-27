Santiago del Estero eligió nuevo gobernador con una victoria aplastante

image

En el plano legislativo, el Frente Cívico también se impuso en la elección de senadores nacionales con el 55% de los votos, lo que permitirá a Gerardo Zamora ocupar una banca en la Cámara Alta en reemplazo de su esposa, Claudia Ledesma Abdala. José Emilio Neder (Fuerza Patria) retuvo su escaño con el 18,86%, seguido por Tomás Figueroa (LLA) y Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago).

En Diputados, el oficialismo logró el 50,54% y colocará dos representantes: Jorge Alejandro Mukdise y Cecilia López Pasquali de Balmaceda. Fuerza Patria, con el 20,33%, obtuvo una banca.

Además de gobernador y vicegobernador, los santiagueños eligieron 40 diputados provinciales, tres intendentes, concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, y 137 comisionados municipales.

Al hablar tras conocerse los resultados, Zamora agradeció “a toda la militancia por el esfuerzo para explicar el sistema de votación” y destacó el rol de las demás fuerzas políticas en la consolidación democrática. “Siempre voy a participar desde la política promoviendo el diálogo”, afirmó. Y agregó: “Cuando se trate de defender nuestros intereses y el federalismo, vamos a estar ahí”.