Santiago del Estero

Santiago del Estero eligió nuevo gobernador con una victoria aplastante

El Justicialismo local quedó primero por amplia mayoría, sin embargo, La Libertad Avanza quedó tercera en los comicios.

El oficialismo santiagueño volvió a demostrar su fortaleza en las urnas. Con una participación electoral del 72,6%, muy por encima del promedio nacional, el Frente Cívico logró una victoria contundente en todos los niveles. Elías Suárez, jefe de Gabinete y hombre de confianza de Gerardo Zamora, fue electo gobernador con el 70% de los votos, consolidando la continuidad del proyecto político que gobierna la provincia desde hace dos décadas.

Suárez, ingeniero agrónomo de 69 años y con una extensa trayectoria en la gestión pública, celebró el resultado con un mensaje de unidad: “Vamos a seguir construyendo una provincia para todos”. Lo acompañará en la fórmula Carlos Silva Neder, actual vicegobernador y referente del justicialismo local.

La oposición, muy lejos

La oposición quedó lejos. El frente Despierta Santiago, que reunió al radicalismo no alineado, el PRO y el Movimiento Viable, obtuvo apenas el 12% con Alejandro Parnás como candidato. La Libertad Avanza, con Ítalo Cioccolani, alcanzó el 11%, a pesar de la campaña territorial que incluyó la visita de Javier Milei, Karina Milei y Martín Menem.

En el plano legislativo, el Frente Cívico también se impuso en la elección de senadores nacionales con el 55% de los votos, lo que permitirá a Gerardo Zamora ocupar una banca en la Cámara Alta en reemplazo de su esposa, Claudia Ledesma Abdala. José Emilio Neder (Fuerza Patria) retuvo su escaño con el 18,86%, seguido por Tomás Figueroa (LLA) y Facundo Pérez Carletti (Despierta Santiago).

En Diputados, el oficialismo logró el 50,54% y colocará dos representantes: Jorge Alejandro Mukdise y Cecilia López Pasquali de Balmaceda. Fuerza Patria, con el 20,33%, obtuvo una banca.

Además de gobernador y vicegobernador, los santiagueños eligieron 40 diputados provinciales, tres intendentes, concejales en Clodomira, Villa Atamisqui y Beltrán, y 137 comisionados municipales.

Al hablar tras conocerse los resultados, Zamora agradeció “a toda la militancia por el esfuerzo para explicar el sistema de votación” y destacó el rol de las demás fuerzas políticas en la consolidación democrática. “Siempre voy a participar desde la política promoviendo el diálogo”, afirmó. Y agregó: “Cuando se trate de defender nuestros intereses y el federalismo, vamos a estar ahí”.

