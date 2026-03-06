"
Polémica por los datos de empleo que, por error, celebró Alfredo Cornejo

El gobernador radical destacó que la provincia se ubica tercera en el ranking nacional de empleo privado.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encendió el debate en redes sociales al asegurar que su provincia "vuelve a destacarse en el mapa productivo", basándose en un informe que, paradójicamente, refleja una pérdida de puestos de trabajo.

Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) procesados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el empleo privado registrado en Mendoza sufrió una caída del 0,6%. Pese al signo negativo, el mandatario subrayó que la provincia integra el "podio" nacional, superada únicamente por Neuquén y Río Negro.

La estrategia de la "caída moderada"

Para la administración mendocina, el valor del dato no reside en el crecimiento absoluto —inexistente en este periodo— sino en la resiliencia relativa. Cornejo argumentó que, en un contexto donde el empleo formal retrocedió con fuerza en casi todo el país, Mendoza logró "sostenerse y fortalecerse".

  • El factor Vaca Muerta: El gobernador reconoció que las provincias que lideran el ranking (Neuquén y Río Negro) lo hacen impulsadas por el auge energético.

  • El mérito mendocino: Según el oficialismo, el tercer puesto de Mendoza es "valioso" porque se logra sin el motor del shale y con una industria vitivinícola en crisis.

La publicación en la red social X (antes Twitter) no tardó en generar una ola de cuestionamientos por parte de economistas y usuarios. El punto de conflicto fue la contradicción entre el tono celebratorio y el indicador negativo del -0,6%. "Mendoza aparece en el podio del crecimiento, pero con signo negativo. ¿O lo estoy leyendo mal?", cuestionó uno de los usuarios, mientras que el economista del Conicet, Nicolás Dvoskin, ironizó sobre la necesidad del gobernador de "monetizar tweets" ante el impacto del ajuste.

