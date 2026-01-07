Monotributo y Ganancias: cuánto subirían los topes desde enero

De confirmarse ese ajuste, los límites de facturación anual y las cuotas mensuales del Monotributo subirían en la misma proporción, tal como establece la Ley 27.743. En la categoría A, la más baja del régimen, el tope anual pasaría de $ 8.992.597 a $ 10.206.598, mientras que la cuota mensual subiría de $ 37.086 a $ 42.093.

image

En el extremo superior, la categoría K tendría un límite de facturación de $ 107.604.449 y una cuota de hasta $ 1.372.091 para quienes prestan servicios.

Cabe recordar que el pago del Monotributo es a mes vencido, por lo que el aumento se verá reflejado recién en la cuota de febrero de 2026. Para el pago correspondiente a enero, continúan vigentes las escalas actuales.

Además, ARCA habilitará el período de recategorización entre fines de enero y comienzos de febrero. En esa instancia, cada contribuyente deberá revisar si su facturación de los últimos 12 meses se ajusta a su categoría actual o si corresponde un cambio.

image

Sobre este punto, la presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gabriela Russo, explicó que “en esta época suelen incrementarse las consultas porque se espera la actualización de los parámetros de facturación, especialmente en momentos de recategorización”.

Ganancias: cómo quedarían los mínimos no imponibles

En el caso del Impuesto a las Ganancias, durante el primer semestre de 2025 el mínimo no imponible fue de $ 2.843.180 brutos para un trabajador soltero y de $ 3.771.045 para una persona casada con dos hijos.

Si se confirma el ajuste del 13,5%, esos valores ascenderían a $ 3.227.009 para un trabajador soltero y a $ 4.280.136 para alguien casado y con dos hijos. Por encima de esos montos, se aplica la escala progresiva del impuesto, con alícuotas que van del 5% al 35%.