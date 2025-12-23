Milagro Sala se mudó y pasará las Fiestas en una de las zonas más exclusivas

El argumento sanitario y la permanencia en La Plata

Además del conflicto habitacional, el pedido judicial volvió a poner en primer plano el estado de salud de la dirigente social jujeña. Sala permanece en La Plata bajo tratamiento médico y psicológico continuo, y sostiene —tal como ya fue planteado en otras oportunidades— que dicho abordaje no podría garantizarse de manera adecuada en Jujuy, donde fue condenada.

En su escrito, advirtió que cualquier interrupción del tratamiento o traslado forzado implicaría un grave perjuicio para su salud física y psíquica, afectando derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional, tratados internacionales y normativa específica de ejecución penal. En esa línea, insistió en que su permanencia en La Plata no representa un privilegio, sino una condición necesaria para garantizar su derecho a la salud sin alterar el control judicial de la pena ni el monitoreo electrónico que ya está en marcha.

Gonnet, nueva residencia y cercanía con el hospital

Sobre la nueva vivienda propuesta en Manuel B. Gonnet, Sala informó que el domicilio cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad y es compatible con el sistema de monitoreo electrónico. Además, destacó su cercanía con el Hospital San Roque, centro sanitario donde recibe parte de su seguimiento médico.

La dirigente también se comprometió a facilitar todas las verificaciones técnicas y controles que disponga la Justicia, tanto para validar la instalación del dispositivo de control como para garantizar el normal cumplimiento de la medida.

Una mudanza que vuelve a mover el expediente

El traslado reactivó los movimientos judiciales sobre su causa. Ahora resta que el tribunal competente termine de resolver formalmente la autorización definitiva del nuevo domicilio para regularizar la situación. Mientras tanto, el cambio de vivienda le permitirá a Sala pasar las Fiestas ya instalada en Gonnet, en una casa ubicada en una de las zonas residenciales más valoradas del partido de La Plata, donde predominan amplios chalets con piletas, parques arbolados y viviendas de alto poder adquisitivo.

De este modo, la dirigente social logró encauzar una coyuntura que había quedado “al borde del conflicto”, según se expresó en el expediente, y que había encendido alarmas judiciales por la posible pérdida de un domicilio válido en plena vigencia del arresto domiciliario. Ahora, el foco vuelve a estar puesto en la respuesta judicial final y en la continuidad de su tratamiento médico bajo control estricto de la Justicia.