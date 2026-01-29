Investigan un presunto drogamiento familiar: seis niños dieron positivo

image

Durante el allanamiento, personal policial halló restos de cocaína en una mesada, además de una cantidad de droga no precisada. También se secuestró una lata de leche en polvo, cuyo análisis arrojó un resultado “no concluyente”, por lo que será sometida a nuevas pericias.

El dato central de la causa fue el resultado de los análisis médicos practicados a los seis hermanos, que dieron positivo para cocaína en todos los casos. Ante ese escenario, la fiscalía solicitó contrapruebas para descartar posibles falsos positivos y avanzar con mayor precisión en la imputación.

Con estos elementos, el padre fue detenido y trasladado al Penal de Batán, donde permanece alojado. Según se informó, el acusado había recuperado la libertad recientemente, tras cumplir una condena por violación de domicilio y desobediencia a la autoridad, en el marco de una denuncia previa por violencia de género presentada por la misma mujer.

Durante su declaración, el hombre negó haber suministrado drogas a sus hijos y acusó a la madre de los menores de tener “problemas psiquiátricos”. No obstante, la Justicia resolvió mantenerlo detenido mientras continúa la investigación.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que prevé penas de entre seis y veinte años de prisión. Una de las principales líneas investigativas busca determinar cómo y quién suministraba la droga a los niños.

Embed - Seis niños dieron positivo por cocaína: el bebé menor está en grave estado

En los próximos días, se prevé la realización de Cámaras Gesell para reconstruir la dinámica familiar y esclarecer el rol de los adultos del entorno. En tanto, los seis hermanos quedaron bajo la guarda del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, mientras avanza la causa.