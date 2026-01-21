Georgieva se reunió con Caputo y elogió al Gobierno por el plan económico

El reconocimiento del FMI llega en un contexto favorable para el Banco Central, que mantiene una racha compradora de divisas. Este martes, la entidad adquirió US$ 8 millones y cerró la jornada con US$ 44.874 millones en reservas, el nivel más alto de la gestión de Milei. Desde la implementación del nuevo programa monetario, el Central acumuló compras por US$ 716 millones.

Con el inicio de la denominada “fase 4”, anunciada por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la autoridad monetaria sumó US$ 716 millones en las últimas doce ruedas, alcanzando el mejor registro de los últimos cuatro años y el máximo desde el inicio del actual Gobierno.

Pese a los elogios públicos, el foco de la revisión técnica del FMI estará puesto en el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas internacionales. El Gobierno no había alcanzado los objetivos fijados al inicio del acuerdo, situación que podría derivar en la solicitud de un waiver, una excepción que permite continuar con el programa y los desembolsos pese al desvío de una meta.

Durante su agenda en Davos, Caputo también mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, organismo que financia proyectos de infraestructura y reformas energéticas. Además, participó de una reunión encabezada por Milei con empresarios internacionales, entre ellos directivos de Citigroup, BlackRock, BBVA, Franklin Resources, BTG Pactual y otros grupos financieros globales.