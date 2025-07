Francos se explayó y le dejó un mensaje a los gobernadores

Sin embargo, el exministro del Interior fue categórico al reiterar la posición del presidente Javier Milei: "El Presidente vetará toda ley que implique un gasto fuera de lo previsto. El objetivo central del gobierno es mantener el equilibrio fiscal”.

Obras públicas y motosierra

Consultado por la parálisis de la obra pública, Francos reconoció que la situación “está mal”, aunque no se hizo cargo de manera directa: "Pasó de todo: corrupción, desidia, abandono. Este gobierno está decidido a encarar el problema, pero dentro de los tiempos necesarios”. "Llevamos un año y medio, no pueden exigirle al Presidente Milei que resolvamos todos los temas al mismo tiempo”, agregó.

En relación con las retenciones, Francos prefirió la cautela. Si bien no anunció nuevas medidas, sostuvo que el Gobierno libertario ha avanzado en su eliminación en economías regionales. "Como dice el Presidente, la motosierra va a seguir. Hemos bajado gastos para eliminar impuestos, y ese camino va a continuar”, señaló.

Finalmente, se refirió al tenso vínculo entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, minimizando las especulaciones: "Lo que dije fue que no hay una crisis institucional. Si hay un desacuerdo, hay una diferencia política. Para no hablar de crisis, porque no existe. Se planteó en términos duros, pero no es una ruptura”.