Falleció la abuela "lalala", quién saltó a la fama en el Mundial 2022

Según había relatado ella misma, participó en talleres culturales del barrio, uno de ellos fue el Taller de Radio del centro cultural Elías Casltelnuovo donde aseguró que, por cábala, no miraba los partidos y que Lionel Messi era su jugador preferido. “Le mandé mil mensajes, ojalá alguno le llegue”, señaló en su momento.

En tanto, a comienzos de julio de 2024 Cristina había vuelto a ser noticia, pero esta vez por un motivo mucho menos grato, ya que, había sido víctima de un violento robo en su casa de Liniers, en el que, además de quitarle sus ahorros, los delincuentes la golpearon salvajemente.

Una vecina, Graciela, contó que el pasado 11 de febrero había estado en la parroquia de San Enrique y expresó: “Estaba callada, algo raro en ella, y la notamos bastante desmejorada”.__IP__

Algunos días más tarde fue internada en el Hospital Santojanni a raíz de una insuficiencia cardíaca, poco después falleció y el Padre Esteban, párroco de San Enrique indicó: “Hace unos días hemos celebrado una misa en su memoria”.