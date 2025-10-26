Esta es la plataforma que permite ver cómo se repartirían las bancas

Sin suscripciones ni pagar un servicio o crear un usuario, una plataforma permite calcular cómo se compondrán las cámaras legislativas de la Nación a partir del 10 de diciembre en base a resultados ficticios. Se trata del servicio que ofrece gratuitamente Sintax, el cual da la posibilidad de cargar los porcentajes de cada lista y ver qué diputados asumirían.

El calculador de resultados de Sintax da la posibilidad de ver cómo se podrían conformar tanto la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a partir del 10 de diciembre, con los nombres de quiénes entrarían por cada partido desde cada provincia, pudiendo calcular así cuántos votos necesita cada lista para ingresar al recinto.

La forma de calcular es simple: se ingresa al sitio y lo primero que puede verse es el "mapa" de la Cámara de Diputados. Allí, se marca cada banca con el color del partido o bloque que representa y al posicionarse sobre cada una de las bancas brinda información sobre el representante que corresponde. Luego pueden verse las fuerzas que la componen y los diputados que renuevan en estas elecciones legislativas 2025.

image

Más abajo comienza lo más entretenido e informativo de cara al futuro del Poder Legislativo, que es calcular según porcentajes ficticios que cada quien puede cargar y ver la proyección sobre el mapa. Por ejemplo, si cada fuerza porteña sacara un 5% de los votos, los cuales se cargan en el apartado de su distrito.

image

A partir de esos resultados, la plataforma permite ver cuantos diputados ingresan por cada fuerza y los nombres de esos diputados que pasarán a integrar el cuerpo legislativo. De esta manera puede verse qué porcentaje de votos necesita cada diputado para ingresar.

image

Del mismo modo funciona con la Cámara de Senadores, aunque ahí no varía la cantidad de representantes según el porcentaje de votos, sino que la primera fuerza se llevará dos bancas y la que salga en segundo lugar tendrá una banca en la cámara alta.

image

Para poder usar el calculador hay que ingresar al sitio de Sintax preparado para las elecciones legislativas 2025 haciendo clic en el siguiente link: https://elecciones.sintax.news/.