El dólar oficial subió 14 centavos en un sólo día

Por su parte, el denominado dólar informal o "blue" se negocia sin cambios, en $154 por unidad.

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense ganó nueve centavos respecto de su último cierre, al quedar en un promedio de $87,20.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 120,35 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 152,76.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que fue una rueda en la que la autoridad monetaria alternó ventas y compras en el sector donde operan bancos y empresas, “con la finalidad de ir subsanando desequilibrios transitorios entre la oferta y la demanda privadas”.

“Aprovechando una leve mejora en el flujo de ingresos, el BCRA habría terminado el día con un saldo positivo por su intervención”, detalló Quintana.

En este contexto, fuentes del mercado estimaron que las compras oficiales fueron por alrededor de US$ 4 millones, aproximadamente.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 161 millones, en futuros MAE se transaron US$ 228 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron US$ 640 millones.