El dólar blue volvió a subir en San Juan: a cuánto cerró

En una semana marcada por el impacto electoral, el dólar volvió a mostrar tensión. En San Juan el blue escaló $20, mientras que en la City porteña también registró una suba. El oficial y el tarjeta acompañaron el alza.

El cierre de esta semana llegó con un fuerte sacudón cambiario. Tras las elecciones en la Provincia de Buenos Aires que dejaron un resultado adverso al Gobierno nacional, el dólar retomó la senda alcista y encendió las alarmas en los mercados.

En San Juan, el dólar blue subió $20 en la jornada del viernes y se ubicó en $1.470 para la venta y $1.370 para la compra, alcanzando un nuevo techo local que refuerza la tendencia de inestabilidad cambiaria.

En la City porteña, el paralelo también se movió al alza y terminó en $1.425 vendedor y $1.405 comprador, lo que implicó un incremento del 1% respecto de la jornada anterior.

El dólar oficial, según la cotización del Banco Nación, cerró este viernes en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, con una suba del 1,40%.

Por su parte, el dólar tarjeta —que surge de aplicar percepciones impositivas al oficial— trepó a $1.904,50 para la venta, consolidándose como la cotización más alta del mercado.

De esta manera, la brecha entre el oficial y el blue continúa ampliándose y refleja la incertidumbre que domina al escenario económico en la recta final del año. Con el telón de fondo político tras los comicios, los analistas advierten que la presión cambiaria seguirá marcando la agenda en las próximas semanas.

