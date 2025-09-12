El dólar blue volvió a subir en San Juan: a cuánto cerró

El dólar oficial, según la cotización del Banco Nación, cerró este viernes en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, con una suba del 1,40%.

Por su parte, el dólar tarjeta —que surge de aplicar percepciones impositivas al oficial— trepó a $1.904,50 para la venta, consolidándose como la cotización más alta del mercado.

De esta manera, la brecha entre el oficial y el blue continúa ampliándose y refleja la incertidumbre que domina al escenario económico en la recta final del año. Con el telón de fondo político tras los comicios, los analistas advierten que la presión cambiaria seguirá marcando la agenda en las próximas semanas.