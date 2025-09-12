El cierre de esta semana llegó con un fuerte sacudón cambiario. Tras las elecciones en la Provincia de Buenos Aires que dejaron un resultado adverso al Gobierno nacional, el dólar retomó la senda alcista y encendió las alarmas en los mercados.
El dólar blue volvió a subir en San Juan: a cuánto cerró
En una semana marcada por el impacto electoral, el dólar volvió a mostrar tensión. En San Juan el blue escaló $20, mientras que en la City porteña también registró una suba. El oficial y el tarjeta acompañaron el alza.