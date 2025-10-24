Detuvieron a un hombre armado en un control sobre la Ruta 20

Según informaron fuentes policiales, el conductor de un Chevrolet Corsa gris, identificado con el apellido Velázquez, fue detenido luego de que los efectivos observaran en el interior del rodado un rifle calibre 22 con cuatro cartuchos y sin marca visible, apto para ser utilizado.

image

Ante la situación, se dio intervención al Ayudante Fiscal Bustos Meglioli, quien actuó bajo las directivas de la fiscal Daniela Pringles, titular de la UFI Genérica. Con autorización judicial, los uniformados procedieron a requisar el vehículo, secuestrando el arma, las municiones y el automóvil.