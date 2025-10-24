"
Detuvieron a un hombre armado en un control sobre la Ruta 20

Un control policial en la Ruta 20 terminó con la detención de un hombre que llevaba un rifle calibre 22 y municiones en su auto. El hecho quedó bajo investigación de la UFI Genérica.

Un procedimiento policial de rutina en Caucete derivó en la detención de un hombre que transportaba un arma de fuego en su vehículo. El hecho ocurrió en las últimas horas, en inmediaciones de la Ruta Nacional 20, a la altura del Puente de Caucete, cuando personal de la Comisaría 37ª realizaba controles preventivos.

Según informaron fuentes policiales, el conductor de un Chevrolet Corsa gris, identificado con el apellido Velázquez, fue detenido luego de que los efectivos observaran en el interior del rodado un rifle calibre 22 con cuatro cartuchos y sin marca visible, apto para ser utilizado.

image

Ante la situación, se dio intervención al Ayudante Fiscal Bustos Meglioli, quien actuó bajo las directivas de la fiscal Daniela Pringles, titular de la UFI Genérica. Con autorización judicial, los uniformados procedieron a requisar el vehículo, secuestrando el arma, las municiones y el automóvil.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 37ª, donde quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la causa fue caratulada como “actuaciones investigativas por tenencia de arma de fuego”.

Las autoridades confirmaron que el arma se encontraba en condiciones de uso y que no contaba con documentación que acreditara su legítima tenencia. El caso continuará bajo investigación judicial para determinar el origen del rifle y la situación procesal del detenido.

