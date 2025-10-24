Un procedimiento policial de rutina en Caucete derivó en la detención de un hombre que transportaba un arma de fuego en su vehículo. El hecho ocurrió en las últimas horas, en inmediaciones de la Ruta Nacional 20, a la altura del Puente de Caucete, cuando personal de la Comisaría 37ª realizaba controles preventivos.
Detuvieron a un hombre armado en un control sobre la Ruta 20
Un control policial en la Ruta 20 terminó con la detención de un hombre que llevaba un rifle calibre 22 y municiones en su auto. El hecho quedó bajo investigación de la UFI Genérica.