El Central acordó un préstamo por USD 3.000 millones con bancos internacionales

"Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales", fundamentaron las autoridades.

image

Se recibieron "ofertas por USD 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado", según puntualizó el escrito, que argumentó que "a pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado".

En este sentido, los funcionarios celebraron "el fuerte interés demostrado" por las "principales" entidades financieras, algo que consideraron que "afianza el proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible".

"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó la entidad.

Javier Milei y su equipo deben afrontar obligaciones en esta primera semana del 2026. Por ello, delinearon una estrategia que le permita encarar el inicio del tercer año de mandato con buena conducta y un perfil financiero mejorado.

De un total de USD 4.225 millones de deuda, el Tesoro nacional ya contaba con USD 1.800 millones para destinar a ese desembolso obligado. La emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de USD 700 millones que ingresaron por concesiones hidroeléctricas también forman parte de ese disponible, al que ahora se sumaron los USD 3.000 millones de REPO.