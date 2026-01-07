El Central acordó un préstamo por USD 3.000 millones con bancos internacionales
A 48 horas de afrontar vencimientos de deuda por USD 4.200, la entidad reforzó las reservas. La transacción de “REPO” se realizó por un “plazo de 372 días” y “a una tasa del 7,4% anual”.
Cuando faltan apenas dos días para que el Gobierno tenga que enfrentar vencimientos de deuda por algo más de USD 4.200 millones, el Central acordó con bancos internacionales "un nuevo REPO por USD 3.000 millones" para fortalecer sus reservas.
El BancoCentral de la República Argentina (BCRA) anunció este miércoles que "la transacción se realizó a un plazo de 372 días, a una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual".
De acuerdo con el comunicado emitido por la máxima entidad monetaria del país, se acordó"con seis bancos internacionales de primera línea una operación de pase pasivo (REPO) utilizando parte de su tenencia de títulos BONARES 2035 y 2038".
"Esta operación se enmarca en el conjunto de medidas implementadas por el BCRA desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales", fundamentaron las autoridades.
Se recibieron "ofertas por USD 4.400 millones, superando en aproximadamente 50% el monto licitado", según puntualizó el escrito, que argumentó que "a pesar del elevado nivel de demanda y considerando las proyecciones de fortalecimiento de las reservas internacionales, el BCRA decidió no ampliar el monto adjudicado".
En este sentido, los funcionarios celebraron "el fuerte interés demostrado" por las "principales" entidades financieras, algo que consideraron que "afianza el proceso de normalizaciónen elacceso a los mercados de crédito, en sintonía con la caída del riesgo país que acompaña el ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible".
"Esta nueva operación de REPO ratifica la capacidad del BCRA para acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y gestionar de manera eficiente su liquidez en moneda extranjera, reforzando la solidez de su balance y la posición de reservas internacionales del país", concluyó la entidad.
Javier Milei y su equipo deben afrontar obligaciones en esta primera semana del 2026. Por ello, delinearon una estrategia que le permita encarar el inicio del tercer año de mandato con buena conducta y un perfil financiero mejorado.
De un total de USD 4.225 millones de deuda, el Tesoro nacional ya contaba con USD 1.800 millones para destinar a ese desembolso obligado. La emisión del BONAR 2029N, la compra de reservas y la utilización parcial o total de USD 700 millones que ingresaron por concesiones hidroeléctricas también forman parte de ese disponible, al que ahora se sumaron los USD 3.000 millones de REPO.