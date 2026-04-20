Declaró la inmobiliaria y reveló cambios en el valor del departamento de Adorni

De acuerdo con fuentes judiciales, el inmueble —de casi 200 metros cuadrados— fue refaccionado antes de la venta final, y la inmobiliaria recibió imágenes de esas mejoras. Tras la publicación inicial en 375.000 dólares, se registró una oferta de 295.000 y la operación terminó cerrándose en 200.000 dólares, tras una propuesta presentada por Feijoo.

El departamento fue adquirido por Beatriz Viegas, de 72 años y domiciliada en Flores, madre de Feijoo, junto a Claudia Sbabo, quienes luego lo vendieron a Adorni. Ambas otorgaron una hipoteca por 200.000 dólares sin intereses. El jefe de Gabinete compró el inmueble por 230.000 dólares, aportando 30.000 en efectivo.

La causa busca reconstruir el circuito completo de la operación, incluyendo el valor original del bien, las condiciones de venta, el estado del inmueble y las refacciones realizadas. En ese marco, la Justicia federal ya secuestró los boletos de compraventa correspondientes a la propiedad ubicada en la calle Miró al 500.

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El fiscal Pollicita también analiza los ingresos y egresos de Adorni y su pareja, en particular los pagos en efectivo vinculados a esta operación y a la compra de otra propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En ese caso, además del financiamiento mediante hipoteca, se abonaron refacciones y un derecho de ingreso al barrio privado cercano a los 5.000 dólares.

Durante esta semana está previsto que declare Pablo Martín Feijoo, señalado como facilitador de la operación y de la hipoteca otorgada por su madre. También fue citado el encargado del edificio donde se ubica el departamento.

En tanto, la semana pasada ya prestaron testimonio las dos jubiladas involucradas. La madre de Feijoo afirmó que la compra fue realizada por su hijo y aseguró que no conocía a Adorni, a quien dijo haber visto únicamente al momento de la firma.

Por otra parte, el viernes 24 deberá declarar el constructor Matías Tabar, responsable de las refacciones en la vivienda del country. Según se informó, deberá presentar contratos, presupuestos, facturas, comprobantes de pago, el listado de trabajadores y los mensajes intercambiados con el funcionario y su esposa.