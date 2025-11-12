"
Dalma

Dalma y Gianinna declararon en el jury a la jueza del caso Maradona

En la audiencia contra Makintach, las hijas del Diez contaron cómo las afectó la difusión del documental y la reacción ante la suspensión del juicio por la muerte de su padre.

El jury contra la jueza Julieta Makintach, investigada por su presunta participación en el documental "Justicia divina" que generó la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, continuó este miércoles en La Plata con una nueva audiencia en la que declararon Dalma y Gianinna Maradona.

Durante su declaración, Gianinna relató cómo vivió la difusión de las imágenes: "Cuando vimos el material no podía dejar de llorar. Me parecía todo injusto, innecesario". "Estábamos buscando a los asesinos de mi papá y no tenía nada que ver lo que estábamos viendo del documental. Era una película de terror", agregó.

También reveló que, en un principio, no apoyó la suspensión del juicio: "Me enojé con (Fernando) Burlando porque no creíamos ni sabíamos la dimensión de lo que estaba pasando. Le pido perdón", y que dialogó con la jueza después de que el caso saliera a la luz: "Yo le creí que ella no estaba grabando un documental, hasta sentí empatía por ella. Una vez que vi el documental y todo lo que había detrás, que había capítulos, cómo se referían a mi papá, las imágenes que pasaban, me quise morir".

Por otro lado, Dalma, quién también había sido citada como testigo junto a Giannina, se retiró sin declarar debido a que, durante el desarrollo de la jornada, todas las partes llegaron a la conclusión de desistir de su declaración.

En la misma jornada declaró José Arnal, socio de la productora La Doble y uno de los realizadores del documental, quien aseguró que Makintach “estaba al tanto del proyecto”.

Además, la magistrada volvió a declarar y sostuvo que sus colegas “sabían que tenía una amiga que quería hacer un documental sobre la Justicia vinculada al juicio por Maradona”, aunque negó haber participado en el proyecto. “No es lo mismo, es una sutileza. Pero esa sutileza me llevó hasta acá”, expresó.

