El jury contra la jueza Julieta Makintach, investigada por su presunta participación en el documental "Justicia divina" que generó la suspensión del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, continuó este miércoles en La Plata con una nueva audiencia en la que declararon Dalma y Gianinna Maradona.
Dalma y Gianinna declararon en el jury a la jueza del caso Maradona
En la audiencia contra Makintach, las hijas del Diez contaron cómo las afectó la difusión del documental y la reacción ante la suspensión del juicio por la muerte de su padre.