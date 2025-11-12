Dalma y Gianinna declararon en el jury a la jueza del caso Maradona

Durante su declaración, Gianinna relató cómo vivió la difusión de las imágenes: "Cuando vimos el material no podía dejar de llorar. Me parecía todo injusto, innecesario". "Estábamos buscando a los asesinos de mi papá y no tenía nada que ver lo que estábamos viendo del documental. Era una película de terror", agregó.

También reveló que, en un principio, no apoyó la suspensión del juicio: "Me enojé con (Fernando) Burlando porque no creíamos ni sabíamos la dimensión de lo que estaba pasando. Le pido perdón", y que dialogó con la jueza después de que el caso saliera a la luz: "Yo le creí que ella no estaba grabando un documental, hasta sentí empatía por ella. Una vez que vi el documental y todo lo que había detrás, que había capítulos, cómo se referían a mi papá, las imágenes que pasaban, me quise morir".