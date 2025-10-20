Causa $LIBRA: Karina Milei podría ser llevada a declarar de forma compulsiva

De esta forma, los legisladores que conforman la mencionada comisión pretenden saber cuál es el grado de responsabilidad que podría caberle no solo de Karina Milei, sino al propio presidente Javier Milei, además del ministro de Economía Luis Caputo y hasta el vocero Manuel Adorni.

Según lo establecido en el reglamento interno de la cámara, la comisión investigadora puede producir y recabar diferentes pruebas hasta el 10 de noviembre. Una vez cumplido ese plazo, podrá elevar el informe con las conclusiones a la Cámara de Diputados, aunque la Cámara Federal decidió que el 27 de octubre se podrán presentar los argumentos para luego decidir si Karina y el resto de los funcionarios son llevados a declarar a la fuerza.

Cabe recordar que la investigación procura determinar si el Gobierno encubrió a Javier Milei por promocionar la criptomoneda $LIBRA que terminó con cientos de usuarios estafados y si tanto el presidente como su entorno sabían de la maniobra fraudulenta o si actuaron sin conocer los pormenores de la maniobra.