Karina Milei

Causa $LIBRA: Karina Milei podría ser llevada a declarar de forma compulsiva

Luego de no presentarse en dos oportunidades ante la comisión investigadora, la hermana del presidente podría ser llevada por la fuerza pública.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó la apelación presentada por los miembros que componen la comisión investigadora del caso $LIBRA y le pasó la pelota a la Sala I de la Cámara Federal que es la que deberá resolver si los funcionarios que se negaron a comparecer podrían ser llevados utilizando la fuerza pública, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Además de la hermana del presidente, podrían correr la misma suerte el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y María Florencia Zicavo, designada por el Ejecutivo para investigar el caso.

Cuáles serán los próximos pasos que podría tomar la Justicia

Mientras espera cuál es la decisión de la Cámara Federal, los integrantes de la comisión investigadora esperan poder acceder al expediente judicial una vez que se venza el plazo para que el juez responda el escrito que fue enviado por los diputados.

De esta forma, los legisladores que conforman la mencionada comisión pretenden saber cuál es el grado de responsabilidad que podría caberle no solo de Karina Milei, sino al propio presidente Javier Milei, además del ministro de Economía Luis Caputo y hasta el vocero Manuel Adorni.

Según lo establecido en el reglamento interno de la cámara, la comisión investigadora puede producir y recabar diferentes pruebas hasta el 10 de noviembre. Una vez cumplido ese plazo, podrá elevar el informe con las conclusiones a la Cámara de Diputados, aunque la Cámara Federal decidió que el 27 de octubre se podrán presentar los argumentos para luego decidir si Karina y el resto de los funcionarios son llevados a declarar a la fuerza.

Cabe recordar que la investigación procura determinar si el Gobierno encubrió a Javier Milei por promocionar la criptomoneda $LIBRA que terminó con cientos de usuarios estafados y si tanto el presidente como su entorno sabían de la maniobra fraudulenta o si actuaron sin conocer los pormenores de la maniobra.

