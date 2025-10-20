El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó la apelación presentada por los miembros que componen la comisión investigadora del caso $LIBRA y le pasó la pelota a la Sala I de la Cámara Federal que es la que deberá resolver si los funcionarios que se negaron a comparecer podrían ser llevados utilizando la fuerza pública, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Causa $LIBRA: Karina Milei podría ser llevada a declarar de forma compulsiva
Luego de no presentarse en dos oportunidades ante la comisión investigadora, la hermana del presidente podría ser llevada por la fuerza pública.