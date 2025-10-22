El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que buena parte del éxito del programa económico depende de estas elecciones legislativas del 26 de octubre. En su disertación en el festejo del 125 aniversario de la Bolsa de Córdoba, señaló que "el mundo está mirando estas elecciones" y que hay un montón de inversiones que esperan a que la población valide el rumbo económico. "Hay miles de millones de dólares esperando a que la gente valide el rumbo económico", dijo.
Caputo adelantó que se viene una "segunda etapa de reformas" tras las elecciones
El ministro de economía, Luis Caputo, reforzó la idea de que tras las elecciones nada va a cambiar en relación a la banda cambiaria y aseguró que el mundo está mirando las elecciones de la Argentina con miles de millones de dólares en inversiones.