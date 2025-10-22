Caputo adelantó que se viene una "segunda etapa de reformas" tras las elecciones

Consciente de que una de las debilidades del programa económico es la debilidad de la micro economía, el ministro reforzó la idea de que la única forma en que la economía de las familias mejore es con una mejora de la macro que posibilite las inversiones. "Todos esperan mejores ingresos y más empleo, pero eso sí o sí se consigue con más inversión", señaló y pidió a la población que vote al partido del gobierno para "no perder esta oportunidad, porque la posibilidad de captar directa extranjera en un plazo de dos años como se está dando es algo inédito".

Consultado sobre lo que sigue en materia cambiaria para después de las elecciones, el ministro confirmó que "el esquema se va a mantener exactamente igual. Vamos a mantener el esquema de bandas independientemente del resultado" y lo justificó señalando que el valor actual del dólar ya no está atrasado. "Hoy que está a 15% arriba de la salida del cepo en la era de Macri", aclaró y puntualizó que si el tipo de cambio estuviera atrasado no habría récord de exportaciones.