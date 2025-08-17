"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > cambio

Cambio en las visas de EE. UU. a partir de septiembre: todos los detalles

A partir del 2 de septiembre de 2025, quienes tramiten o renueven visas no inmigrantes deberán realizar una entrevista personal, salvo algunas excepciones específicas.

A partir del 2 de septiembre de 2025, la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante, incluidos quienes renueven permisos ya vencidos, deberán asistir a una entrevista presencial con un funcionario consular en la Embajada de Estados Unidos. Así lo confirmó la representación diplomática en Argentina a través de sus canales oficiales.

La medida surge de una nueva disposición emitida por el Departamento de Estado y se aplicará de forma global, no solo en Argentina. El cambio implica la eliminación del procedimiento simplificado que permitía renovar visas sin entrevista, mediante la sola entrega del pasaporte en el Centro de Documentación consular.

Excepciones contempladas

Te puede interesar...

De acuerdo con el comunicado oficial, estarán exentos de la entrevista:

  • Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, C-3 en ciertos casos, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1).

  • Renovantes de visas B-1, B-2, B1/B2 o tarjetas de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos, siempre que la renovación se realice dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y cumplan requisitos adicionales, como no haber tenido negaciones previas ni inelegibilidades aparentes.

Aun en esos casos, los funcionarios consulares mantienen la facultad de convocar a una entrevista si lo consideran necesario.

El contexto argentino

Este cambio no afecta las negociaciones en curso entre Argentina y Estados Unidos para el ingreso al Programa Visa Waiver, que permitiría a los ciudadanos argentinos viajar por turismo o negocios hasta por 90 días sin visa, mediante la autorización electrónica ESTA. El beneficio depende todavía de aprobaciones técnicas y acuerdos bilaterales en materia de seguridad y datos biométricos.

Por lo pronto, quienes requieran una visa de no inmigrante —como las categorías de turismo, estudio o trabajo temporal— deberán preparar una cita presencial, lo que probablemente incremente la demanda de turnos en la Embajada y el tiempo de espera.

Temas