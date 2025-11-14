Bullrich se reunió con Villarruel: "Reunión "positiva" y "constructiva"

“Hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, dijo la titular del Senado y añadió: “Yo también le quise comentar cómo es el manejo de la cámara, porque yo no tengo facultades como para obstaculizar o, de alguna manera, interrumpir el ejercicio parlamentario”.

Por su parte, Bullrich dijo que transmitió la necesidad “de trabajar para que aquellas cosas que el Gobierno nacional precisa y que los proyectos que envíe puedan ser tratados, puedan ser votados y podamos con eso seguir adelante con el plan de gobierno que establece nuestro presidente”.

Agregó que Bullrich le expresó que “quiere que el Gobierno tenga acá la posibilidad de sacar adelante los proyectos que precisa. Se mostró muy colaborativa para poder lograr esos proyectos”, añadió. “Yo le pedí a la doctora Villarruel, como vicepresidenta, que colabore y que ayude dentro de su rol institucional”, agregó.

Reveló que Villarruel habló de “la necesidad de que la agenda oficialista tenga un espacio preferencial” y agregó que “es responsabilidad nuestra, como bloque de LLA, juntar las voluntades políticas para construir una mayoría, y eso es lo que vamos a hacer”.

Sobre los cambios que habrá en el Senado con la nueva composición, la futura jefa de la bancada oficialista afirmó que su bloque “crecerá de 7 senadores a 20, con lo cual los cambios van a ser muchos, porque el nivel de organización que necesita un bloque de 20 es mucho más potente”.