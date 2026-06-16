Barrelier se negó a declarar y lo imputaron por homicidio triplemente calificado

De acuerdo con la nueva calificación legal, Barrelier está acusado de homicidio triplemente calificado por criminis causa, abuso sexual y mediar violencia de género, figura que encuadra el caso como femicidio.

La modificación de la imputación representa un agravamiento de la situación procesal del acusado y se apoya en los elementos de prueba reunidos durante las últimas semanas por la fiscalía.

Según la hipótesis que sostiene la investigación, Agostina Vega fue engañada, abusada sexualmente y posteriormente estrangulada en una vivienda ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, en barrio Cofico, Córdoba.

Los investigadores sostienen que, tras el crimen, Barrelier habría conseguido un automóvil Ford Ka negro para trasladar y abandonar el cuerpo en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que las evidencias reunidas hasta el momento comprometen seriamente al acusado.

Una vez concluida la indagatoria, Barrelier fue trasladado nuevamente al penal de Bouwer, donde continuará alojado mientras avanza la investigación. Según trascendió, permanece aislado en una celda con monitoreo permanente por parte del Servicio Penitenciario de Córdoba.

Su defensor evitó realizar comentarios sobre la estrategia judicial que seguirá en adelante y aseguró que los próximos pasos dependerán exclusivamente de las medidas que disponga la fiscalía. "Eso es parte de la investigación del fiscal", afirmó Cassini.

La causa también tiene a otras dos personas detenidas. Se trata de Osvaldo Fassetta, quien residía en el inmueble vinculado al principal acusado, y Soledad Andreani, allegada a Barrelier. Ambos serán indagados y enfrentan una imputación por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

Los investigadores no descartan que la situación procesal de los dos acusados pueda modificarse a medida que avance la recolección de pruebas y se incorporen nuevos elementos al expediente.

Mientras tanto, la fiscalía continúa trabajando en la reconstrucción de los hechos para determinar con precisión la mecánica del crimen y el grado de participación de cada uno de los involucrados en una causa que conmociona a Córdoba.