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Atención conductores: unifican el scoring y endurecen el control de infracciones

La Agencia Nacional de Seguridad Vial oficializó un nuevo sistema de identificación de infracciones de tránsito. No crea multas nuevas, pero unifica los registros en todo el país y establece códigos únicos para cada falta.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) oficializó una actualización del sistema de scoring de la Licencia Nacional de Conducir con el objetivo de unificar los criterios de registro y clasificación de las infracciones de tránsito en todo el país.

La medida fue publicada este jueves a través de la Disposición 167/2026 en el Boletín Oficial y apunta a mejorar la coordinación entre provincias y municipios adheridos al Sistema Nacional de Seguridad Vial.

Aunque el sistema de puntaje ya estaba vigente, la principal novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada infracción, permitiendo que todas las jurisdicciones utilicen un mismo criterio para identificar antecedentes y sanciones.

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Qué cambia para los conductores

Desde la ANSV aclararon que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones actuales. El objetivo es ordenar y unificar el registro de las infracciones en todo el territorio nacional.

A partir de ahora, faltas como conducir con alcoholemia positiva, usar el celular al volante, exceder la velocidad máxima o cruzar un semáforo en rojo quedarán registradas bajo un código único. Según explicaron desde el organismo, esta herramienta permitirá una gestión más eficiente de los antecedentes viales y facilitará el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones.

Las infracciones más frecuentes

Entre las faltas contempladas dentro del sistema se encuentran:

  • Conducir con alcoholemia positiva.
  • Negarse a realizar el test de alcoholemia.
  • Circular a contramano.
  • Exceder los límites de velocidad.
  • No utilizar cinturón de seguridad.
  • Usar el teléfono celular o auriculares mientras se conduce.
  • Circular sin seguro obligatorio.
  • Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
  • No respetar semáforos.
  • Conducir estando inhabilitado.
  • Participar en picadas o competencias ilegales.

También se incluyen infracciones relacionadas con la documentación del vehículo, elementos de seguridad, prioridades de paso y estacionamiento.

Multas que podrían superar los $2 millones

Las sanciones continúan expresándose en Unidades Fijas (UF), cuyo valor suele estar vinculado al precio de un litro de nafta premium. Tomando como referencia una UF de $2.249, algunas de las multas podrían alcanzar los siguientes montos:

  • No usar cinturón de seguridad: entre $224.900 y $674.700.
  • Circular sin RTO: entre $224.900 y $674.700.
  • No respetar un semáforo: entre $224.900 y $674.700.
  • Usar el celular al volante: entre $337.350 y $1.124.500.
  • Exceso de velocidad: entre $337.350 y $2.249.000.
  • Alcoholemia positiva: entre $449.800 y $2.249.000.
  • Circular a contramano: entre $449.800 y $2.249.000.
  • Negarse a un control de alcoholemia: entre $674.700 y $2.249.000.
  • Conducir estando inhabilitado: entre $674.700 y $2.249.000.
  • Participar en picadas ilegales: entre $674.700 y $2.249.000.

Desde la ANSV remarcaron que los valores son orientativos y pueden variar según la provincia o el municipio donde se aplique la sanción.

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