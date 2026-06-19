Atención conductores: unifican el scoring y endurecen el control de infracciones

Qué cambia para los conductores
Desde la ANSV aclararon que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones actuales. El objetivo es ordenar y unificar el registro de las infracciones en todo el territorio nacional.
A partir de ahora, faltas como conducir con alcoholemia positiva, usar el celular al volante, exceder la velocidad máxima o cruzar un semáforo en rojo quedarán registradas bajo un código único. Según explicaron desde el organismo, esta herramienta permitirá una gestión más eficiente de los antecedentes viales y facilitará el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones.
Las infracciones más frecuentes
Entre las faltas contempladas dentro del sistema se encuentran:
- Conducir con alcoholemia positiva.
- Negarse a realizar el test de alcoholemia.
- Circular a contramano.
- Exceder los límites de velocidad.
- No utilizar cinturón de seguridad.
- Usar el teléfono celular o auriculares mientras se conduce.
- Circular sin seguro obligatorio.
- Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
- No respetar semáforos.
- Conducir estando inhabilitado.
- Participar en picadas o competencias ilegales.
También se incluyen infracciones relacionadas con la documentación del vehículo, elementos de seguridad, prioridades de paso y estacionamiento.
Multas que podrían superar los $2 millones
Las sanciones continúan expresándose en Unidades Fijas (UF), cuyo valor suele estar vinculado al precio de un litro de nafta premium. Tomando como referencia una UF de $2.249, algunas de las multas podrían alcanzar los siguientes montos:
- No usar cinturón de seguridad: entre $224.900 y $674.700.
- Circular sin RTO: entre $224.900 y $674.700.
- No respetar un semáforo: entre $224.900 y $674.700.
- Usar el celular al volante: entre $337.350 y $1.124.500.
- Exceso de velocidad: entre $337.350 y $2.249.000.
- Alcoholemia positiva: entre $449.800 y $2.249.000.
- Circular a contramano: entre $449.800 y $2.249.000.
- Negarse a un control de alcoholemia: entre $674.700 y $2.249.000.
- Conducir estando inhabilitado: entre $674.700 y $2.249.000.
- Participar en picadas ilegales: entre $674.700 y $2.249.000.
Desde la ANSV remarcaron que los valores son orientativos y pueden variar según la provincia o el municipio donde se aplique la sanción.