Atención conductores: unifican el scoring y endurecen el control de infracciones

Qué cambia para los conductores

Desde la ANSV aclararon que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones actuales. El objetivo es ordenar y unificar el registro de las infracciones en todo el territorio nacional.

A partir de ahora, faltas como conducir con alcoholemia positiva, usar el celular al volante, exceder la velocidad máxima o cruzar un semáforo en rojo quedarán registradas bajo un código único. Según explicaron desde el organismo, esta herramienta permitirá una gestión más eficiente de los antecedentes viales y facilitará el intercambio de información entre las distintas jurisdicciones.

Las infracciones más frecuentes

Entre las faltas contempladas dentro del sistema se encuentran:

Conducir con alcoholemia positiva.

Negarse a realizar el test de alcoholemia.

Circular a contramano.

Exceder los límites de velocidad.

No utilizar cinturón de seguridad.

Usar el teléfono celular o auriculares mientras se conduce.

Circular sin seguro obligatorio.

Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

No respetar semáforos.

Conducir estando inhabilitado.

Participar en picadas o competencias ilegales.

También se incluyen infracciones relacionadas con la documentación del vehículo, elementos de seguridad, prioridades de paso y estacionamiento.

Multas que podrían superar los $2 millones

Las sanciones continúan expresándose en Unidades Fijas (UF), cuyo valor suele estar vinculado al precio de un litro de nafta premium. Tomando como referencia una UF de $2.249, algunas de las multas podrían alcanzar los siguientes montos:

No usar cinturón de seguridad: entre $224.900 y $674.700 .

entre . Circular sin RTO: entre $224.900 y $674.700 .

entre . No respetar un semáforo: entre $224.900 y $674.700 .

entre . Usar el celular al volante: entre $337.350 y $1.124.500 .

entre . Exceso de velocidad: entre $337.350 y $2.249.000 .

entre . Alcoholemia positiva: entre $449.800 y $2.249.000 .

entre . Circular a contramano: entre $449.800 y $2.249.000 .

entre . Negarse a un control de alcoholemia: entre $674.700 y $2.249.000 .

entre . Conducir estando inhabilitado: entre $674.700 y $2.249.000 .

entre . Participar en picadas ilegales: entre $674.700 y $2.249.000.

Desde la ANSV remarcaron que los valores son orientativos y pueden variar según la provincia o el municipio donde se aplique la sanción.