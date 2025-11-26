Alberto Fernández visitó a De Vido en prisión y se presentó como su abogado

Por su parte, Infobae también se refirió a la sorpresiva vista del exmandatario y aseguró que el motivo de la visita fue para “conversar sobre los distintos casos que se le siguen en el fuero federal”, mientras que desde el entorno del exministro señalaron que “lo fue a ver en carácter personal".

El actual abogado de De Vido negó que Fernández sea su reemplazante

Mientras Feinmann se refería al tema en su programa de radio, consultó al actual abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi quien salió al cruce de las versiones que en las últimas horas señalaban que él sería desplazado y reemplazado por Fernández.

Consultado al respecto, Rusconi dijo que “no es cierto, que yo sepa, al menos”, a lo que el periodista agregó que “la excusa por ahí fue: me presento como abogado”, para poder ingresar a visitarlo.

Finalmente, Iezzi añadió que "en la intimidad charlan lo que quieren, pero el ingreso fue como abogado. De 8 a 18 ingresan los abogados. Si Alberto Fernández se presenta como abogado en alguna causa, le van a notificar a Rusconi, quien seguramente va a poder chequear lo que yo estoy contando de la reunión que hubo ayer".

Suscribite a nuestro