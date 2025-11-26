Mientras se encuentra alojado en una celda en la cárcel de Ezeiza, preso por el segundo juicio por la Tragedia de Once, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido recibió la visita del expresidente Alberto Fernández quien, de acuerdo con varias versiones, podría pasar a convertirse en su nuevo abogado.
Alberto Fernández visitó a De Vido en prisión y se presentó como su abogado
