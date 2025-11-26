"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Alberto Fernández

Alberto Fernández visitó a De Vido en prisión y se presentó como su abogado

El exministro de Planificación, quien se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza recibió la visita del expresidente, quien, según versiones, podría asumir su defensa en las múltiples causas que tiene en su contra.

Mientras se encuentra alojado en una celda en la cárcel de Ezeiza, preso por el segundo juicio por la Tragedia de Once, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido recibió la visita del expresidente Alberto Fernández quien, de acuerdo con varias versiones, podría pasar a convertirse en su nuevo abogado.

Las versiones empezaron a tomar fuerza en las últimas horas y fue el propio periodista Eduardo Feinmann quien se refirió a la posibilidad de que Fernández asuma la defensa del multiprocesado exfuncionario kirchnerista.

En ese sentido, Feinmann aseguró que "Alberto Fernández se presentaría como abogado de Julio De Vido formalmente en alguna de las causas” y agregó que “digo alguna porque Julio De Vido tiene varias causas abiertas. De hecho, ayer tuvo de 13 o de 14 a 18 y media Cuadernos, y a la mañana temprano tuvo AySA-Odebrecht, o sea, tuvo dos juicios orales, el mismo tribunal oral, el mismo día”, agregó el panelista de Radio Mitre Gabriel Iezzi , quien lo acompañaba en el estudio.

Te puede interesar...

Por su parte, Infobae también se refirió a la sorpresiva vista del exmandatario y aseguró que el motivo de la visita fue para “conversar sobre los distintos casos que se le siguen en el fuero federal”, mientras que desde el entorno del exministro señalaron que “lo fue a ver en carácter personal".

El actual abogado de De Vido negó que Fernández sea su reemplazante

Mientras Feinmann se refería al tema en su programa de radio, consultó al actual abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi quien salió al cruce de las versiones que en las últimas horas señalaban que él sería desplazado y reemplazado por Fernández.

Consultado al respecto, Rusconi dijo que “no es cierto, que yo sepa, al menos”, a lo que el periodista agregó que “la excusa por ahí fue: me presento como abogado”, para poder ingresar a visitarlo.

Finalmente, Iezzi añadió que "en la intimidad charlan lo que quieren, pero el ingreso fue como abogado. De 8 a 18 ingresan los abogados. Si Alberto Fernández se presenta como abogado en alguna causa, le van a notificar a Rusconi, quien seguramente va a poder chequear lo que yo estoy contando de la reunión que hubo ayer".

Suscribite a nuestro

Temas

Te puede interesar