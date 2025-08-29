Avanzan en dos áreas mineras estratégicas en Iglesia

Este proceso se enmarca en el modelo de contrato de exploración con opción a explotación promovido por el Gobierno de San Juan a través del IPEEM. Este proceso es un paso importante para consolidar alianzas estratégicas que posicionen a la provincia entre las más destacadas por su potencial minero en la región y el mundo.

*Sobre las áreas en concurso*

Los proyectos Del Carmen y Jagüelito, se encuentran ubicados dentro del distrito minero Valle del Cura y pertenecen a la franja metalogenética de El Indio. Ambos proyectos presentan similitudes geológicas y mineralógicas similares a la mina Veladero, por lo que son sitios reconocidos por su potencial aurífero.