El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) llevó adelante este jueves 28 de agosto la apertura del primer sobre del Concurso Público de Ofertas para la exploración y eventual explotación de dos áreas clave en el departamento Iglesia: Del Carmen y Jagüelito.
Avanzan en dos áreas mineras estratégicas en Iglesia
