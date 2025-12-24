Ahora se podrán llevar mascotas en micros y trenes de larga distancia

image

Al momento de abordar —o cuando lo requiera el personal de la empresa— el pasajero deberá exhibir la constancia de vacunación antirrábica vigente y cualquier otra documentación sanitaria que exija la normativa aplicable, la cual deberá portar durante todo el trayecto.

Las empresas de transporte tendrán la facultad de fijar condiciones y eventuales restricciones vinculadas con especie, raza, peso o tamaño del animal, así como días, horarios y recorridos habilitados. También deberán implementar protocolos de limpieza y desinfección posteriores al traslado para garantizar la correcta utilización de los asientos.

Además, en terminales, estaciones y paradas deberán disponerse espacios específicos para la espera y el abordaje de pasajeros con animales domésticos, con la debida señalización y adecuación sanitaria.

image

El pasajero será responsable del cuidado, bienestar y seguridad de su mascota durante todo el viaje y deberá procurar que no cause molestias al resto de los usuarios. También asumirá la responsabilidad por los inconvenientes que pudiera ocasionar.

Las empresas podrán establecer una tarifa adicional “razonable” por el traslado de animales, que deberá informarse de manera clara conforme a la Ley de Defensa del Consumidor.

Por último, la resolución aclara que los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad quedan excluidos de estas disposiciones, ya que se rigen por normativa específica.