Argentina lidera el ranking del gasoil más caro de la región

Las cifras surgen de un relevamiento realizado por la consultora Economía y Energía (EyE) en base a datos de Global Petrol Prices.

Argentina lidera el ranking de precios de litro de gasoil (Foto: NA)

Con respecto al valor de nafta, el país se ubica en cuarto lugar. En octubre, el litro de súper se vende a US$1,46.

La evolución de los precios se dio en medio de la escalada del petróleo y el gas debido al conflicto en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero y llevó las cotizaciones internacionales a máximos de los últimos cuatro años.

A nivel internacional, varios países implementaron una batería de medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento del crudo y, en algunos casos, fueron prorrogadas ante la persistente escalada del Brent.

En Argentina, por ejemplo, la petrolera YPF implementó un buffer de precios, es decir, un esquema de compensación para amortiguar los movimientos de los valores del petróleo y evitar que toda la volatilidad internacional se trasladara de manera inmediata a los surtidores.

Argentina lidera el ranking de precios de litro de gasoil: cómo quedó el resto de la región

Según datos del informe de EyE, en base a datos de Global Petrol Prices, Argentina lidera el ranking de precios en dólares del litro de gasoil. Uruguay y Paraguay completan el podio. A continuación, los valores, país por país: