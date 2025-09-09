"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > emprendedora

FNS 2025: Más de 180 sanjuaninas se anotaron para la Emprendedora del Sol

El cierre de las inscripciones es este 10 de septiembre. El concurso, busca talentos en los 19 departamentos sanjuaninos.

La segunda edición de la Emprendedora del Sol ya comienza a latir en San Juan. A solo dos semanas de haberse abierto las inscripciones, 180 mujeres de distintos rincones de la provincia confirmaron su participación en este certamen que busca distinguir y fortalecer proyectos liderados por sanjuaninas.

El concurso, que recorre los 19 departamentos en busca de talentos, entregará 73 millones de pesos en premios, además de capacitaciones, mentorías y espacios de difusión para potenciar ideas y negocios. Su objetivo central es visibilizar el aporte de las mujeres a la economía local, la innovación y el desarrollo social y productivo.

Tal como ocurrió el año pasado, primero se elegirán las representantes de cada departamento. Luego, un jurado integrado por referentes del ámbito productivo definirá a la ganadora provincial, quien recibirá el premio mayor de 7 millones de pesos.

Te puede interesar...

Premios por municipio

$2.000.000 para el primer puesto.

$1.500.000 para el segundo puesto.

A esto se suma el reconocimiento provincial, con el premio principal y una red de acompañamiento destinada a consolidar las iniciativas participantes.

¿Quiénes pueden participar?

El certamen está destinado a mujeres mayores de 18 años, con proyectos en marcha o en etapa de idea, en sectores como industria, minería, comercio, servicios o tecnología, tanto en ámbitos urbanos como rurales.

Inscripciones y fechas

Las interesadas pueden registrarse hasta el 10 de septiembre, a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol (www.fiestanacionaldelsol.com) o en las oficinas municipales. El cronograma contempla evaluaciones locales en septiembre, capacitaciones en octubre y la gran premiación el 22 de noviembre.

De este modo, San Juan se prepara para vivir una nueva edición de un certamen que no solo entrega premios, sino que también impulsa a las mujeres a convertirse en protagonistas del futuro productivo provincial.

Temas

Te puede interesar