Wanda Nara habló de sus operaciones en Instagram

Al tiempo que también dijo que para lidiar con tantas mentiras, disparó "Cuando sabés y tenés la verdad y los tuyos la conocen todo lo demás te c un emoji de un huevo".

wanda responde 1.jpg

Wanda Nara aseguró desde sus redes que no se hizo las lolas a los 15 años, y que sus dientes son naturales.

Pero claro que tampoco esquivó el tema del cierre de las redes de su marido y su supuesta nueva crisis matrimonial. Así, cuando quisieron saber si le cerró la cuenta a Icardi y por qué él la dejó de seguir, Wanda explicó "Yo decidí bloquearlo porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos. Pero debo confesar que me divierte las versiones que inventan". Así como también negó haber manejado alguna vez la cuenta de Mauro. Y como para dejar claro quién es, contó que cuando le escriben hombres, no responde, deja de seguir y bloquea.

wanda-responde-2jpg.jpg

Además, Wanda Nara se refirió al cierre de la cuenta de Instagram de su marido Mauro Icardi.

En tanto, también hizo saber que su amiga Susana Giménez le dijo que ella es su sucesora, que por el momento no tiene mudarse a Argentina, y cuando le consultaron por el secreto de su éxito la astutísima Wanda Nara aseguró "Me gustaría encontrar la fórmula a que no inventen tonterías pero bue... Creo que es el precio que me toca pagar".

wanda-responde-3jpg.jpg

Y como si fuera poco, aseguró que Susana Giménez le dijo que ella es su sucesora.