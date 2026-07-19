La decisión de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto sobre su relación

Consultados sobre cómo transitan esta nueva etapa, la artista expresó su entusiasmo: “Una emoción total”, aseguró. La actriz también contó que la búsqueda del departamento fue intensa y que encontraron el lugar ideal para comenzar juntos esta etapa.

“Lo buscamos tanto que terminó apareciendo un departamento perfecto como tenía que ser. Estamos chochos. La verdad que sí”, afirmó Nishimoto.

La historia de amor de Esteban Lamothe y Débora Nishimoto

Si bien suele mantener su vida privada lejos de los medios, Lamothe se animó a contar cómo nació la relación con Nishimoto durante la filmación de Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani. “Grabamos juntos ocho meses. Nos fuimos conociendo en el rodaje y eso también estuvo bueno porque es como el proceso inverso a la modernidad”, relató el actor.

El intérprete explicó que, a diferencia de los vínculos actuales, ellos se conocieron primero en el trabajo, sin presiones ni tensiones, lo que les permitió construir una relación honesta desde el principio. “Ahora la gente se junta y después se conocen o lo que fuera. Pero nosotros nos tratábamos de una forma donde no había ninguna tensión y eso nos permitió conocernos muy honestamente”, detalló.

A pesar del presente consolidado, Lamothe recordó que los primeros tiempos con Nishimoto estuvieron marcados por la incertidumbre. “Cuando faltaba una semana para terminar el rodaje, ahí yo la invité a mi casa y empezamos. Fue raro porque ella se fue a España como un mes y no sabía si era el novio de ella. No sabía qué hacer”, reveló en una entrevista con Tatiana Schapiro.

La distancia puso a prueba la relación, pero él decidió no quedarse con dudas y buscó una respuesta clara. “Un día la llamé y le pregunté qué onda, que yo estaba acá esperando, que si la tenía que esperar o no y ella me dijo que sí. Estaba recontento”, recordó el actor, que hoy disfruta de la convivencia plena junto a Nishimoto.