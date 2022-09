Wanda habló sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi

Wanda mencionó que serían varios países se disputan la presencia del futbolista, entre los que se encuentran Estados Unidos y España. Al consultarle cuál es la propuesta más cercana a sus preferencias.

"Yo tengo muchas ganas de vivir en Turquía”, aseguró y sorprendió dado que por el contrario, se creía que dicho destino no era el que más le gustaba a la ex de Maxi López. “Veremos si se da”, lanzó y aseguró “Es un destino que me encanta, somos una familia grande y pensamos en función de todos”, reflexionó .

“Vino de sorpresa, muy linda sorpresa”, dijo Wanda sobre la visita sorpresa de Icardi a Miami, en el marco de la presentación del local de su marca en Florida.

Sobre el caso de Carmen su exempleada, aseguró “estar tranquila porque cuándo uno hace las cosas bien, está tranquila”, y aseguró que siempre la están mirando con una lupa, pero "está acostumbrada".